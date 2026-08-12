اجتماع «نحن المنتقمون» با محوریت شهادت امام رضا(ع) در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۶۵ و همزمان با هفته بیست و چهارم این پویش، شامگاه چهارشنبه ۲۱ مردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع که به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) تدارک دیده شده، از ساعت ۲۱ آغاز میشود و شرکتکنندگان در مسیر چهارراه شهید مدرس (اجاق) تا میدان آیتالله کاشانی (مصدق) به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.
ویژهبرنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی متناسب با سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان در حاشیه این اجتماع اجرا خواهد شد و اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و خانوادهها در این مراسم حضور خواهند داشت.
اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» طی هفتههای گذشته به صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و با حضور گسترده مردم، بر وحدت، همبستگی ملی، پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی و حمایت از آرمانهای جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.
شعار محوری این اجتماع نیز «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم» اعلام شده است.
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