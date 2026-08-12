به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری البرز، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز صبح امروز چهارشنبه ۲۱مرداد به همراه علی حدادی نماینده مردم شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، از محورهای روستایی آسکان و عملیات آسفالت محور روستایی اورازان در شهرستان طالقان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، روند اجرای عملیات آسفالت محور روستایی اورازان و همچنین عملیات احداث محور روستایی آسکان مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای پروژهها و ارتقای ایمنی و کیفیت راههای روستایی تأکید شد.
همچنین در جلسهای که در پایان این بازدید برگزار شد، آخرین وضعیت پروژههای روستایی شهرستان طالقان بررسی و در خصوص تأمین اعتبارات، اولویتبندی طرحها و رفع موانع اجرایی پروژهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این بازدید مهدی کیان فرماندار شهرستان طالقان، مهدی حاجعلی معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، محراب رحیمی رئیس اداره راههای روستایی و حسین آلسا رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان طالقان نیز حضور داشتند .
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