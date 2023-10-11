چالش ۱۰ ساله کمبود تاکسی در دهاقان / نیروی بازرسی نداریم!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - الهام هاشمی: ایجاد زیرساخت‌های شهری در همه حوزه‌های عمرانی، حمل و نقل، فضای سبز، رفاهی و تفریحی، فرهنگی و … از اولین و بدیهی‌ترین وظایف مدیریت شهری است که در همه شهرها مورد توجه بوده و محقق شده است اما در این بین شکایت شهروندان دهاقان حکایت از نامهربانی‌های مدیریت شهری در زمینه تأمین زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل دارد.

مردم دهاقان امیدی به حل مشکل تاکسی‌های شهری ندارند

زهرا امینی از شهروندان دهاقان و معترض به شرایط حمل و نقل عمومی در دهاقان است، او به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل کمبود تاکسی و اتوبوس در شهر دهاقان که جمعیت زیادی هم ندارد بیش از یک دهه که حل نشده است.

این شهروند ادامه می‌دهد: قطعاً شهرنشینی امکانات خاص و ویژه خود را می‌طلبد و عدم برخورداری از این امکانات شهر و مسئولان را زیر سوال می‌برد.؛ در باور و دید شهروندان، شاید نخستین تعریف شهری و شهرنشینی، سهولت در امر حمل و نقل و رفت و آمدهای شهری است زیرا هیچ انسانی در هیچ روستایی انتظار تاکسی، بی آر تی و مترو را ندارد.

او اظهار می‌کند: اعتراض به کمبود تاکسی شهری گفت‌وگوی همیشگی مردمان دهاقان است و برای آن‌ها دیگر تکراری شده و امیدی هم به رفع این مشکل ندارند، زیرا این مشکل بسیارطولانی وقت به گوش مسئولان رسانده شده اما هیچ تمهید و چاره‌ای اندیشیده نشده است.

امینی با اشاره به اینکه مسئولان مربوطه باید جوابگوی این مشکل باشند، می‌افزاید: علی رغم تغییرات زیاد در هر دوره مدیریت شهری هم‌چنان نبود و یا کمبود تاکسی و اتوبوس شهری در دهاقان به قوت خود باقی است.

او همچنین به تعطیلی زودهنگام فعالیت‌های اندک تاکسی موجود در دهاقان اشاره می‌کند و می‌گوید: بعد از ساعت ۱۹ تاکسی‌ها تعطیل هستند و افراد باید حتماً از تاکسی تلفنی استفاده کنند، استفاده از تاکسی تلفنی نیز در دهاقان با مشکل همراه است زیرا تعداد آنها کم است و اغلب با کمبود نیرو و خودرو مواجه هستند.

انتظار طولانی برای حرکت تاکسی‌ها

اکبر زمانی دیگر شهروند دهاقانی نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: تاکسی‌های دهاقان، بسیار کم کار هستند و تابع قوانین نیستند آن‌ها شاید ۴۰ دقیقه در ایستگاه مرکزی شهر، منتظر می‌مانند تا تعداد مسافران تکمیل شود و سپس حرکت می‌کنند و در این مدت شهروانی که در دیگر نقاط شهر هستند باید منتظر بمانند.

او می‌افزاید: وقتی مسافران نسبت به مدت زمانی که برای تکمیل تعداد مسافران اعتراض می‌کنند رانندگان پیشنهاد دربست می‌دهند؛ هم‌چنین همین تعداد محدود تاکسی هم فقط برخی از نقاط شهر را پوشش می‌دهند و خیابان حجازی، بلوار رحمانی، بلوار گلستان برخی دیگر مناطق فاقد تاکسی شهری هستند.

فعالیت تاکسی‌ها در دهاقان صرفه اقتصادی ندارد

در این ارتباط حسن دانشوریان، مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری دهاقان به خبرنگار مهر می‌گوید: حمل و نقل در سراسر دنیا امری مهم و رکن اصلی شهرنشینی قلمداد می‌شود، البته این امر مهم با وجود اهمیت خاصی که دارد همیشه با چالش مواجه است و حتی در کلان شهرها هم شاهد مشکلات و نواقصی در این راستا هستیم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری دهاقان تصریح می‌کند: شهروندان با مشکلاتی در زمینه حمل و نقل شهری به ویژه تاکسی شهری برخوردار هستند و قطعاً منجر به اعتراض شهروندان می‌شود.

او می‌افزاید: دهاقان از جمله شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر است و همین امر یکی از عوامل مهم در کم بودن مسافر و عدم پوشش بیشتر خیابان‌های دهاقان شده و متأسفانه شهروندان در برخی از ساعات روز برای استفاده از تاکسی شهری باید زمان طولانی را صرف کنند.

دانشوریان صرفه اقتصادی را امری مهم در عدم سرویس دهی تاکسی‌ها دانست و ادامه می‌دهد: برخی از شهروندان از عدم سرویس دهی تاکسی شهری در برخی خیابان‌ها شهر گلایه‌مند هستند اما باید توجه داشت که گستردگی شهر و کمی جمعیت سبب این اتفاق شده زیرا در برخی خیابان‌ها شاید در بعضی ساعات تعداد انگشت شماری مسافر مشاهده شود بنابراین برای تاکسی‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

نبود نیروی بازرسی بر عمکلرد تاکسی‌های شهری دهاقان

او در خصوص تعطیلی زودهنگام تاکسی‌های شهری دهاقان خاطرنشان می‌کند: ساعات کاری در کشور ما ۸ ساعت است و بیشتر تاکسی‌ها از ساعت ۷ یا ۸ صبح مشغول به خدمت هستم بنابراین قبل از ساعت ۲۰ عصر سرویس دهی روزانه را تعطیل می‌کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری دهاقان ادامه می‌دهد: هم‌چنین وجود نیروی بازرسی در نظم و قانون مداری تاکسیی‌ها بسیار مؤثر است اما متأسفانه نیروی بازرسی در این بخش وجود ندارد و باید شهرداری در این خصوص اقدامی جدی ترتیب دهد.