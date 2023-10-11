کتابخانه عمومی روستای چاهکوتاه بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این آئین با تشکر از مسئول کتابخانه و دست اندرکاران انجام این پروژه، اظهار کرد: این کتابخانه پیش از این فضای مناسب و جلوه بصری خوبی نداشت که با بازطراحی انجام شده، فضای آن به طور کلی تغییر کرده و متحول شده است.

حیدر راهب ادامه داد: امید داریم با این بازطراحی و جلوه‌های بصری که در این کتابخانه ایجاد شده، رونق بیشتر آن را شاهد باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بوشهر نیز با بیان اینکه چاه‌کوتاه از روستاهای با اصالت شهرستان است، خاطر نشان کرد: روستای چاه‌کوتاه به عنوان یک روستای نمونه و فعال در زمینه‌های مختلف برای سایر روستاهای شهرستان بوشهر محسوب می‌شود.

مهدی عابدی تصریح کرد: اهتمامی که بخشدار چغادک، دهیاری و شورای اسلامی روستای چاه‌کوتاه در بازطراحی این کتابخانه داشتند نشان می‌دهد که در کنار کارهای عمرانی، مسائل فرهنگی نیز در اولویت مسئولین این بخش و روستا قرار دارد و این جای تقدیر دارد.

در پایان این نشست، از زینب هوشنگی، مسئول کتابخانه عمومی شهید ابراهیم موسوی روستای چاه‌کوتاه، بخشدار چغادک، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا، مسئول فرهنگی پایگاه بسیج و سایر دست اندرکاران بازطراحی و تعمیر این کتابخانه با اهدای لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد.

کتابخانه عمومی شهید ابراهیم موسوی روستای چاه‌کوتاه پس از بازطراحی و تعمیرات اساسی، طی آئینی با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بوشهر، بخشدار چغادک، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و جمعی از علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی، بازگشایی شد.

کتابخانه عمومی شهید ابراهیم موسوی در سال ۱۳۸۸ با زیربنای ۲۱۸ متر مربع ساخته شده که دارای بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ هزار نسخه کتاب و ۵۰۰ عضو است.

کلنگ بازطراحی و تعمیرات این کتابخانه مرداد ماه امسال زده شد که طی ۲ ماه با صرف هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد ریال آماده و بازگشایی شد و هم اکنون دارای بخش‌های مختلف شامل مخزن، دفاع مقدس، بوشهر شناسی، نشریات، کمک آموزشی، مرجع، سالن مطالعه آقایان، سالن مطالعه بانوان، بخش ویژه کودک و نوجوان آماده ارائه خدمات به علاقه مندان کتاب و کتابخوانی و مطالعه است.