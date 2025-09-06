بازطراحی و نوسازی کتابخانه ولایت گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرحهای حوزه کتاب گناوه با اشاره به اجرای چندین پروژه بهسازی کتابخانه در استان گفت: در پروژه گناوه حدود سه میلیارد تومان هزینه شده که صرف بازسازی کامل فضا و تجهیز آن مطابق با استانداردهای روز کشور شده است. این اقدامات موجب رشد چشمگیر اعضای کتابخانه و افزایش امانت کتاب میشود.
وی، نصب تصاویر بزرگان و مشاهیر بومی در فضای کتابخانه را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این کار علاوه بر زیباسازی محیط، موجب معرفی بهتر مفاخر استان به نسل جوان خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با بیان اینکه شهرداری گناوه در مقایسه با دیگر شهرهای استان همراهی لازم را نداشته است، افزود: انتظار داریم شورا و شهرداری در پرداخت حقوق قانونی کتابخانهها همکاری بیشتری داشته باشند.
وی خواستار تأمین بودجه برای تکمیل تجهیزات همچون سیستمهای سرمایشی و پردههای سالن شد و تأکید کرد: رفع این نواقص موجب تمرکز بیشتر به سمت فعالیتهای محتوایی مانند محافل ادبی و برنامههای فرهنگی میشود.
در پایان این آئین، از دست اندرکاران این پروژه با اهدای لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد.
کتابخانه ولایت گناوه در سال ۱۳۸۵ با زیربنای ۸۵۶ متر مربع تأسیس شده است که پس از نزدیک به دو دهه، با هزینهای بیش از ۳۰ میلیارد ریال مورد بازطراحی، نوسازی و تجهیز کامل قرار گرفت.
این کتابخانه پس از بازطراحی و تعریف خدمات جدید، هماکنون با بخشهای تخصصی خود، از جمله بخش کودک، نوجوان، مخزن، نشریات، تازههای کتاب، مرجع، استانشناسی، محفل گفتوگو، سالنهای مطالعه عمومی و خصوصی و بخش اسباببازی برای خردسالان، آماده ارائه خدمات به تمامی علاقهمندان، بهویژه کودکان و نوجوانان است.
نظر شما