۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

«کمی به من دروغ بگو» در هیلاج نمایشنامه‌خوانی می‌شود

نمایشنامه «کمی به من دروغ بگو» نوشته مریم منصوری در تماشاخانه هیلاج خوانده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «کمی به من دروغ بگو» نوشته مریم منصوری که اقتباسی از نمایشنامه «دوشیزه جولیا» و تداوم داستان این اثر آگوست استریندبرگ در ۱۰ سال بعد است، در دوره چهارم رپرتوار «صدای نمایشنامه‌نویس» خوانده می‌شود. این برنامه با همکاری کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران و تماشاخانه هیلاج برگزار می‌شود.

این نمایشنامه‌خوانی با کارگردانی مریم منصوری و با نقش خوانی پریا طاهری، رضا مرادی‌نژاد، مهدیه کوهستانی، میثاق آقامولایی و مرضیه زهری و با صحنه‌خوانی بهناز خانی در ۲۶ مهر اجرا می‌شود و پس از آن شهرام اشرف ابیانه به نقد و بررسی این نمایشنامه منصوری می‌پردازد که نامزد مسابقه نمایشنامه‌نویسی سی و نهمین چشنواره تئاتر فجر نیز بوده است.

در خلاصه این نمایشنامه آمده است: «گاهی یه شکارچی باید ساعت‌ها و ساعت‌ها یه گوشه منتظر بشینه. جم نخوره، پلک نزنه تا شکار بو نبره و بیاد جلو. جلوتر. اون قدر که با یه حرکت کوچیک انگشت، ماشه رو بکشی و خلاص! قلبش رو بزنی! … گاهی هم قصد شکار نداری، خودش جلوی چشمت سبز میشه! … اون وقته که اگه نزنی، از چنگت رفته!».

نمایشنامه‌خوانی «کمی به من دروغ بگو!» در ساعت ۱۸:۳۰ شنبه ۲۶ مهر در تماشاخانه هیلاج برگزار می‌شود و ورود برای عموم، آزاد و رایگان است.

کد خبر 6620772
آروین موذن زاده

