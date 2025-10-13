به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «کمی به من دروغ بگو» نوشته مریم منصوری که اقتباسی از نمایشنامه «دوشیزه جولیا» و تداوم داستان این اثر آگوست استریندبرگ در ۱۰ سال بعد است، در دوره چهارم رپرتوار «صدای نمایشنامهنویس» خوانده میشود. این برنامه با همکاری کانون نمایشنامهنویسان خانه تئاتر ایران و تماشاخانه هیلاج برگزار میشود.
این نمایشنامهخوانی با کارگردانی مریم منصوری و با نقش خوانی پریا طاهری، رضا مرادینژاد، مهدیه کوهستانی، میثاق آقامولایی و مرضیه زهری و با صحنهخوانی بهناز خانی در ۲۶ مهر اجرا میشود و پس از آن شهرام اشرف ابیانه به نقد و بررسی این نمایشنامه منصوری میپردازد که نامزد مسابقه نمایشنامهنویسی سی و نهمین چشنواره تئاتر فجر نیز بوده است.
در خلاصه این نمایشنامه آمده است: «گاهی یه شکارچی باید ساعتها و ساعتها یه گوشه منتظر بشینه. جم نخوره، پلک نزنه تا شکار بو نبره و بیاد جلو. جلوتر. اون قدر که با یه حرکت کوچیک انگشت، ماشه رو بکشی و خلاص! قلبش رو بزنی! … گاهی هم قصد شکار نداری، خودش جلوی چشمت سبز میشه! … اون وقته که اگه نزنی، از چنگت رفته!».
نمایشنامهخوانی «کمی به من دروغ بگو!» در ساعت ۱۸:۳۰ شنبه ۲۶ مهر در تماشاخانه هیلاج برگزار میشود و ورود برای عموم، آزاد و رایگان است.
