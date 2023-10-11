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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

امام جمعه گناوه:

ظرفیت‌های مساجد در امور مختلف جامعه استفاده شود

ظرفیت‌های مساجد در امور مختلف جامعه استفاده شود

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: ما باید از همه ظرفیت‌های مساجد در امور مختلف جامعه استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست با مسئول مناطق جنوب کشور در عملیات «مسجد به مسجد» و «شبکه امامت» بنیاد هدایت بیان داشت: در جامعه امروز مهم‌ترین مسئله برای امور فرهنگی به ویژه کارهای فرهنگی در مساجد و مجری اصلی آن یعنی امام آن مسجد مسئله مالی و اقتصادی است، چنانچه ما شاهد غیرفعال شدن بسیاری از مساجد در سطح کشور هستیم.

امام جمعه گناوه افزود: ما باید بودجه‌هایی متناسب و در شأن مسجد و امام جماعت مسجد اختصاص دهیم تا امور مختلف مسجد و محله شکیل و پرانرژی انجام شود.

وی ادامه داد: باید از موازی کاری پرهیز کنیم و با استفاده از تجربیات یکدیگر امور را به بهترین نحو ممکن پیش ببریم.

امام جمعه گناوه گفت: در برخی مواقع در میدان عملیاتی ضعیف کار کرده‌ایم، لذا من پیشنهاد می‌کنم جهت رونق هرچه بیشتر مساجد در حوزه علمیه از طلبه‌ها استعداد یابی کنیم و ذوق و شوق آنان را برای امامت بسنجیم.

وی خاطرنشان کرد: بانیان و موذنین و هیأت امنا مساجد باید با امام جماعت مسجد هماهنگ باشند، لذا باید همه اضلاعی که می‌توانند در احیا یک مسجد مؤثر باشند کاملاً با هم هماهنگ باشند.

وی افزود: ما باید از همه ظرفیت‌های مساجد در امور مختلف جامعه استفاده کنیم.

مسئول مناطق جنوب کشور در عملیات مسجد به مسجد و شبکه امامت از بنیاد هدایت در این نشست با بیان توضیحاتی در مورد بنیاد هدایت و طرح کشوری مسجد به مسجد گفت: آنچه ما از سیره پیامبر (ص) دریافت می‌کنیم آن بوده است که در آن زمان مسجد مرکز تمام امور و تصمیم گیری ها بوده است لذا ما نیز باید با برنامه ریزی دقیق و فعالیت‌های قوی مسجد هر محله را به مکانی برای تصمیم گیری و ساماندهی مهم‌ترین امور آن محله تبدیل کنیم.

حجت الاسلام رضایی افزود جامعه یک محله است و محور این محله مسجد و محور هر مسجد امام آن مسجد است.

وی گفت: طرح ملی «مسجد به مسجد» با هدف ظرفیت شناسی مساجد کشور و با محوریت جهاد تبیین از سوی بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی تدوین و در حال برگزاری است.

در این نشست حجت الاسلام احمدی راهیار استانی این طرح به همراه حجت الاسلام محمدی رئیس اداره تبلیغات شهرستان با امام جمعه گناوه حضور داشتند.

کد مطلب 5909007

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