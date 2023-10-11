به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست با مسئول مناطق جنوب کشور در عملیات «مسجد به مسجد» و «شبکه امامت» بنیاد هدایت بیان داشت: در جامعه امروز مهم‌ترین مسئله برای امور فرهنگی به ویژه کارهای فرهنگی در مساجد و مجری اصلی آن یعنی امام آن مسجد مسئله مالی و اقتصادی است، چنانچه ما شاهد غیرفعال شدن بسیاری از مساجد در سطح کشور هستیم.

امام جمعه گناوه افزود: ما باید بودجه‌هایی متناسب و در شأن مسجد و امام جماعت مسجد اختصاص دهیم تا امور مختلف مسجد و محله شکیل و پرانرژی انجام شود.

وی ادامه داد: باید از موازی کاری پرهیز کنیم و با استفاده از تجربیات یکدیگر امور را به بهترین نحو ممکن پیش ببریم.

امام جمعه گناوه گفت: در برخی مواقع در میدان عملیاتی ضعیف کار کرده‌ایم، لذا من پیشنهاد می‌کنم جهت رونق هرچه بیشتر مساجد در حوزه علمیه از طلبه‌ها استعداد یابی کنیم و ذوق و شوق آنان را برای امامت بسنجیم.

وی خاطرنشان کرد: بانیان و موذنین و هیأت امنا مساجد باید با امام جماعت مسجد هماهنگ باشند، لذا باید همه اضلاعی که می‌توانند در احیا یک مسجد مؤثر باشند کاملاً با هم هماهنگ باشند.

وی افزود: ما باید از همه ظرفیت‌های مساجد در امور مختلف جامعه استفاده کنیم.

مسئول مناطق جنوب کشور در عملیات مسجد به مسجد و شبکه امامت از بنیاد هدایت در این نشست با بیان توضیحاتی در مورد بنیاد هدایت و طرح کشوری مسجد به مسجد گفت: آنچه ما از سیره پیامبر (ص) دریافت می‌کنیم آن بوده است که در آن زمان مسجد مرکز تمام امور و تصمیم گیری ها بوده است لذا ما نیز باید با برنامه ریزی دقیق و فعالیت‌های قوی مسجد هر محله را به مکانی برای تصمیم گیری و ساماندهی مهم‌ترین امور آن محله تبدیل کنیم.

حجت الاسلام رضایی افزود جامعه یک محله است و محور این محله مسجد و محور هر مسجد امام آن مسجد است.

وی گفت: طرح ملی «مسجد به مسجد» با هدف ظرفیت شناسی مساجد کشور و با محوریت جهاد تبیین از سوی بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی تدوین و در حال برگزاری است.

در این نشست حجت الاسلام احمدی راهیار استانی این طرح به همراه حجت الاسلام محمدی رئیس اداره تبلیغات شهرستان با امام جمعه گناوه حضور داشتند.