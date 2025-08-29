به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در ویژهبرنامه گرامیداشت هفته مساجد در مسجد حضرت حجت محله نوروزآباد گناوه، با تبریک حلول ماه ربیعالاول، به تشریح جایگاه تاریخی و معنوی مساجد پرداخت و نقش آنها را در تقویت فرهنگ اسلامی و انسجام اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار دانست.
امام جمعه گناوه با اشاره به نامگذاری ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور به عنوان هفته جهانی مسجد به مناسبت آتشزدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی، بیان کرد: این هفته با هفته دولت تقارن یافته است که یاد شهدای دولت شهیدان رجایی و باهنر، آیت الله رئیسی و همراهانش و یاد شهدای ترور را گرامی میداریم.
وی با اشاره به توطئههای دشمنان بر علیه پیامبر گرامی اسلام (ص) به نقل از قرآن کریم و تبیین ابعاد هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه و ساخت نخستین مساجد، تأکید کرد: اولین کار فرهنگی پیامبر (ص) پس از هجرت و بدو ورود به مدینه، ساخت مسجد بود.
وی با اشاره به جایگاه مهم و تأثیرگذار مساجد، ادامه داد: مساجد همواره خاستگاه حرکتهای بزرگ اسلامی و سنگر حفظ ارزشهای دینی و انقلابی بودهاند، امام خمینی (ره) نیز بر این جایگاه تأکید داشتند و فرمودند که مساجد سنگر هستند و باید این سنگرها را حفظ کرد.
حجت الاسلام رکنی حسینی نقش مساجد را در تربیت نسل آینده، مقابله با توطئههای دشمنان و حفظ هویت دینی جامعه بیبدیل و بی نظیر خواند و خاطرنشان کرد: باید قدر این مکانهای مقدس معنوی را بدانیم و فرزندان خود را با این پایگاه آشنا کنیم.
امام جمعه گناوه افزود: حضور فرزندان و نوجوانان در برنامههای فرهنگی و عبادی مساجد، آیندهای روشن برای کشور رقم خواهد زد.
وی با اشاره به توطئههای دشمنان بر علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی گفت: هدف دشمن از بین بردن فرهنگ زنده و پویای شیعه است اما عشق و ارادت به اهل بیت (ع) و امیرالمومنین علی (ع) و اولاد آن حضرت همواره سرلوحه زندگی ایران و ایرانی بوده است و امروز ایران اسلامی تحت پرچم و عنایت اهل بیت (ع) است.
دانیال اسفندیاری، فرماندار گناوه در این مراسم با گرامیداشت یاد شهیدان به ویژه شهدای دولت گزارشی از عملکرد مجموعه دولت و برنامهها و پروژههای هفته دولت در این شهرستان ارائه کرد.
در پایان این برنامه، به تعدادی از نوجوانان حاضر که به پرسشهای مطرحشده از سخنان امام جمعه پاسخ صحیح داده بودند، هدایایی اهدا شد.
