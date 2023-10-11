فلسطین کلید رمزآلود فرج امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد جعفری بعدازظهر چهارشنبه در مجمع سراسری فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان مازندران با قدردانی از زحمات فرماندهان حوزه‌های مقاومت، گفت: همسان سازی و حرکت هماهنگ مجموعه‌های مقاومت با بروز رسانی برخی از فرماندهان سپاه نواحی در استان در حال تحقق است.

جعفری افزود: جلسات پرسش و پاسخ بین فرماندهان و فرمانده سپاه کربلا قبل از برگزاری جلسه برگزار شد.

معاون سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه کربلا در پایان سخنان خود امثال شهید سلیمانی و شهدای مازندران و شهدای این روزهای غزه به گردن ما حق دارند، یادآور شد: مسئله فلسطین کلید رمز آلود فرج امت اسلامی است، و انشا الله باظهور حضرت حجت (عج) در مدار اصلی خود قرار بگیرد.