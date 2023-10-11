انتخاب اعضای هیأت اجرایی انتخابات مرکز حوزه انتخابیه اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل عضو هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با حضور «سید احمد موالی زاده» سرپرست فرمانداری اهواز برگزار شد.

در این جلسه معتمدان اصلی و علی‌البدل عضو هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه، پس از حصول اکثریت قانونی و اعلام رسمیت و رأی‌گیری انتخاب شدند.

در این جلسه هشت نفر به عنوان اعضای اصلی معتمدان و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل عضو هیأت اجرایی انتخاب شدند.

بر این اساس آرا علی جمال پور مالک آبادی، محمد امین یاقوت، عبدالرضا فرجیان، عبدالحسن نبی زاده، عبدالحسین کلانتری پور، عبدالمجید وحیدی، سید محمد طالقانی زاده و ناجی سواری به عنوان اعضای اصلی معتمدان هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه انتخاب شدند.

همچنین امین منصوری، امین ملایری، حمید قناعتی، احمد مشکور نیا و شهین امینی برسیانی به عنوان معتمدان علی‌البدل عضو هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه انتخاب شدند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.