  1. استانها
  2. خوزستان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر اهواز و الهایی انتخاب شدند

اهواز - فرماندار شهرستان اهواز گفت: اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای اهواز و الهایی در نشستی با حضور معتمدان و هیات نظارت انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بویری عصر امروز روز سه شنبه در نشست معتمدان و هیأت نظارت، برای انتخاب هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز و الهایی در اجرای ماده ۴۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور افزود: ۱۵ نفر برای عضویت در هیأت اجرایی انتخابات داوطلب شدند که پس از رأی گیری اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

وی ادامه داد: پس از رأی گیری و شمارش آرا ۱- سید هادی آرامی، ۲- امید احمدی، ۳- سید رسول موسوی، ۴- زاهد فردوس پناه، ۵- عبدالعزیز عچرش، ۶- سمیرا باوی، ۷- زیبا صالح پور و ۸- غلامرضا جلیلی نیا، به عنوان هشت نفر اعضای اصلی انتخاب شدند.

فرماندار اهواز افزود: برای نخستین بار دو نفر از بانوان به عنوان اعضای اصلی معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شدند.

