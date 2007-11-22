پوتینیسم ؛ صادرات آینده روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در ادامه مطلب خود نوشت : انتخابات پارلمانی روسیه در تاریخ 2 دسامبر ( 11 آذر) برگزار می شود و این انتخابات آزمونی بزرگ برای سیستم "دموکراسی مدیریت شده" که پوتین از پیشگامان آن به شمار می رود، خواهد بود.

به نوشته گاردین، پوتینیسم یا همان دموکراسی مدیریت شده، در حال شناخته شدن در جهان است؛ این ایده بیانگر کنترل مرکزی بر روی تمام سطوح قدرت بوده و بی شباهت به "ایسمهای" قبلی که در اتحاد جماهیر شوروی شاهد آن بودیم، نیست.

به گفته "میخائیل کاسیانف" نخست وزیر سابق روسیه، این ایده(پوتینیسم) از سال 2004 یعنی زمانی که پوتین برای بار دوم به ریاست جمهوری روسیه رسید، پالایش شد؛ افزایش مقررات مربوط به احزاب سیاسی، جامعه شهری، سازمانهای غیر دولتی

(NGO)، حذف انتخابات برای دولتهای محلی و گنجاندن آن در انتخابات دوما و افزایش ضریب آرا برای احزاب برای پیروزی در انتخابات پارلمانی همه از اقداماتی است که برای پالایش این ایده انجام شده است.

کاسیانف که در یکی از بنیادهای روسهای حاضر در لندن سخن می گفت، در ادامه افزود : متمرکز کردن کنترل بر روی نیروهای امنیتی، توسعه جریان تک حزبی و استفاده از رسانه های الکترونیکی برای تقویت آن نیز از دیگر اقدامات انجام شده در راستای پوتینیسم است.

نخست وزیر سابق روسیه تصریح کرد : روح کا.گ.ب بر روسیه چیره شده و این کشور را تهدید می کند.

به گزارش مهر، گاردین در حالی از یکجانبه گرایی پوتین در عرصه سیاسی روسیه سخن می گوید که مردم این کشوردیدگاهی بر خلاف آن دارند و بر اساس آخرین نظر سنجی های انجام شده، 50 درصد از مردم روسیه خواهان ریاست جمهوری مادام العمر پوتین هستند.

بر اساس همین نظرسنجی، حزب "روسیه متحد" حزب تحت رهبری پوتین، در انتخابات پارلمانی 60 درصد از آرا را تصاحب خواهد کرد و بر همین اساس پوتین بعد از کنار رفتن از پست ریاست جمهوری در ماه مارس آینده به عنوان نخست وزیر روسیه مشغول به کار می شود.