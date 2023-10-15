به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با وانگ ای وزیر امور خارجه چین به طور تلفنی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم و شهروندان در غزه گفت، شرایط در منطقه بسیار حساس است و اکنون اولویت فوری آن است که حملات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان و غیرنظامیان غزه متوقف شود.

امیرعبداللهیان با اشاره به آمار تکان دهنده شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به منازل و اماکن مسکونی و حتی مراکز درمانی غزه و نیز بکارگیری سلاح‌های ممنوعه از جمله وجود گزارشاتی مبنی بر کاربرد بمب‌های فسفری، محاصره انسانی و قطع آب و برق و سوخت غزه، این جنایات را مصداق بارز جنایت جنگی و کشتار جمعی ساکنان غزه دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سفر منطقه‌ای خود و دیدار با مقامات عالی کشورها و نیز رهبران برخی گروه‌های مقاومت در منطقه گفت: وضعیت بسیار خطرناک و نگران کننده است و هر لحظه امکان خارج شدن شرایط از کنترل وجود دارد.

امیرعبداللهیان افزود: در صورت عدم توقف جنایات صهیونیست‌ها و پایان نیافتن حملات جنایت آمیز جاری علیه شهروندان غزه، کسی نمی‌تواند عدم گسترش دامنه بحران را تضمین کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری مسؤلیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار آن شد که چین از ظرفیت‌های خود برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غزه استفاده کند.

وانگ ای وزیر خارجه چین نیز در این گفتگو ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حساس موجود گفت، جامعه بین‌المللی باید با حمله به غیرنظامیان مخالفت کند و شورای امنیت سازمان ملل باید این مسؤلیت را بعهده گرفته و نقش ذاتی خود را ایفا نماید.

وی مجازات جمعی علیه مردم غزه را غیرقابل قبول دانست و بر ضرورت ایجاد کریدور کمک‌های انسان‌دوستانه تاکید کرد.