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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه مطرح کرد؛

اجرای طرح کشوری بررسی و شناسایی نقاط بحران‌زا در استان کرمانشاه

اجرای طرح کشوری بررسی و شناسایی نقاط بحران‌زا در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: طرح کشوری بررسی و شناسایی نقاط بحران‌زا در شهرستان‌های کرمانشاه به اجرا در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازید از نقاط بحران زا که با حضور سرتیم نظارت وزارت کشور و هیأت همراه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان همدان، مدیران استان کردستان و فرمانداری شهرستان صحنه در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تیم نظارتی بحران غرب کشور به منظور بررسی مشکلات بحران زا در استان‌های غربی تشکیل شده که این تیم متشکل از استان‌های کرمانشاه، کردستان و همدان بوده که در این مرحله با حضور اعضای این تیم نقاط بحرانی کرمانشاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی به هدف از سفر تیم نظارتی بحران غرب کشور را بررسی و شناسایی نقاط بحران زا اعلام کرد و افزود: این اقدام یک طرح کشوری بوده که هراستان نقاط بحران زا و بحران زدا در سطح استان را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در این بازدید برنامه ریزی‌ها برای رفع و یا کاهش اثرات نقاط بحران و مدیریت کاهش ریسک بحران این نقاط بحران زا طی مطالعاتی از نظر کارشناسان و مسئولان حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.

یگانه با توضیح اجرای این طرح در استان کرمانشاه، گفت: در این طرح سازه‌های فاقد آب گذر، حاشیه رودخانه‌ها، ساختمان‌ها در چهار اکیپ متخصص در شهرستان صحنه اجرا می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: شهرستان صحنه یکی از نقاط مهم استان کرمانشاه بوده که با سه رود خانه مهم گاماسیاب، دینور آب و جامیشان و همچنین صاحب چندین صنعت تولیدی مورد توجه بوده و باید نقاط بحران‌زای آن بررسی شود.

کد مطلب 5914092

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