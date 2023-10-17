به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازید از نقاط بحران زا که با حضور سرتیم نظارت وزارت کشور و هیأت همراه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان همدان، مدیران استان کردستان و فرمانداری شهرستان صحنه در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تیم نظارتی بحران غرب کشور به منظور بررسی مشکلات بحران زا در استان‌های غربی تشکیل شده که این تیم متشکل از استان‌های کرمانشاه، کردستان و همدان بوده که در این مرحله با حضور اعضای این تیم نقاط بحرانی کرمانشاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی به هدف از سفر تیم نظارتی بحران غرب کشور را بررسی و شناسایی نقاط بحران زا اعلام کرد و افزود: این اقدام یک طرح کشوری بوده که هراستان نقاط بحران زا و بحران زدا در سطح استان را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در این بازدید برنامه ریزی‌ها برای رفع و یا کاهش اثرات نقاط بحران و مدیریت کاهش ریسک بحران این نقاط بحران زا طی مطالعاتی از نظر کارشناسان و مسئولان حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.

یگانه با توضیح اجرای این طرح در استان کرمانشاه، گفت: در این طرح سازه‌های فاقد آب گذر، حاشیه رودخانه‌ها، ساختمان‌ها در چهار اکیپ متخصص در شهرستان صحنه اجرا می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: شهرستان صحنه یکی از نقاط مهم استان کرمانشاه بوده که با سه رود خانه مهم گاماسیاب، دینور آب و جامیشان و همچنین صاحب چندین صنعت تولیدی مورد توجه بوده و باید نقاط بحران‌زای آن بررسی شود.