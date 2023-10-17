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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل:

مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای روستایی تحویل می‌شود

مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای روستایی تحویل می‌شود

بیله‌سوار- مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: برای احداث واحدهای مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن میلگرد، اسکلت و سیمان تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی ظهر سه‌شنبه در بازدید به همراه فرماندار بیله‌سوار و بخشدار مرکزی از روستای اکبرداود اظهار کرد: اجرای طرح هادی در روستای اکبرداود بیله‌سوار در سال ۹۵ اجرایی و در حال حاضر در مرحله بازنگری است.

وی تصریح کرد: هدف از بازدید این روستا بررسی مشکلات اهالی برای اجرای هر چه بهتر طرح هادی در این روستا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل با اشاره به اقدام ارزشمند بنیاد مسکن برای اهالی این روستا گفت: زمین‌هایی از منابع طبیعی توسط بنیاد مسکن تملک شده و در اختیار اهالی این روستا برای احداث مسکن قرار گرفته است.

کیخسروی افزود: برای واحدهای مسکونی احداثی در این روستا توسط بنیاد مسکن میلگرد، اسکلت و سیمان هم تحویل داده می‌شود.

وی در این بازدید با خبر خوش برای اهالی روستا خاطرنشان کرد: نمونه حمایت دیگر بنیاد مسکن از احداث واحدهای مسکونی در این روستا علاوه بر وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، وام بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی هم در اختیار اهالی روستا قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل اضافه کرد: در این بازدید در زمینه انتقال درب ورودی ایستگاه پمپاژ اکبرداود به محل لوله امور آب و تحویل باکس توسط مدیریت بحران و اجرای آن در پایین دست پل اکبرداود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیله‌سوار و همچنین تاکید بر اجرای شبکه‌های گاز، آب و برق در قطعات تفکیکی بنیاد مسکن برای حمایت از سیل‌زدگان اکبرداود تصمیمات لازم گرفته شد.

کد مطلب 5914114

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