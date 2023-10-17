آمادگی برای لغو روادید گردشگران ایران و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت‌الله ضرغامی در این دیدار که روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ و با حضور علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری، محمدعلی اسکندری سفیر ایران در ازبکستان برگزار شد، گفت: درباره موضوع لغو روادید بین دو کشور، اقدامات لازم انجام شده و ما در ایران پیگیر این هستیم که لغو روادید را بین دو کشور اجرایی کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت ازبکستان برای توسعه گردشگری، یادآور شد: رئیس‌جمهوری ازبکستان توجه خوبی به حوزه گردشگری از سال‌های گذشته دارد. یکی از کارهای خوب رئیس‌جمهوری ازبکستان انتخاب شما به این مسئولیت بوده است که انگیزه و توانمندی زیادی دارید و می‌توانید اتفاقات خوبی را رقم بزنید.

ضرغامی گفت: وقتی بخارا را بازدید کردم احساس کردم ما و شما چقدر به هم نزدیک هستیم ما از آمدن گردشگر ازبکستانی به ایران حمایت می‌کنیم و همچنین اعتقاد داریم گردشگران ایرانی که قصد سفر خارجی دارند ازبکستان را با توجه به وجود سمرقند و بخارا در اولویت قرار دهند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که پیشتر با شما صحبت کردیم درباره گردشگری زمینی بود. قرار است با حضور مدیران ترکمنستان، مسیر تردد گردشگران سه کشور ایران، ازبکستان و ترکمنستان را تسهیل کنیم تا تردد زمینی راحت‌تری داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خطاب به وزیر اکولوژی ازبکستان ادامه داد: شما با بسیاری از کشورها در لغو روادید اقدامات خوبی انجام داده‌اید این لغو روادید را درباره ایران نیز انجام دهید.

کارهای بزرگ در حوزه گردشگری در دستور کار است

عزیز عبدالحکیم‌اف وزیر اکولوژی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی ازبکستان نیز در این دیدار خطاب به ضرغامی اضافه کرد: در نظر داریم در آینده کارهای بزرگی در حوزه گردشگری انجام دهیم و در سال ۲۰۲۵ در شهر بخارا یک مراسم ویژه برای گردشگری برگزار خواهیم کردیم.

عزیز عبدالحکیم‌اف گفت: در دیدار با شما در شهر باکو توافق کرده بودیم یکی از شهرهای ازبکستان را به‌عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۲۵ معرفی کنیم و از تمام وزرا برای حضور در این مراسم دعوت می‌کنیم. همچنین در شهر سمرقند یک دانشگاه با موضوع گردشگری تأسیس کردیم، در این دانشگاه دو استاد از ایران و شش دانشجوی ایرانی داریم. من رئیس همین دانشگاه هستم.

وزیر اکولوژی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی ازبکستان همچنین با اشاره به سفر خود به تهران یادآور شد: پژوهشکده‌ای را در حوزه صنایع‌دستی در سفر به ایران دیدیم و قصد داریم در یکی از دانشگاه‌های سمرقند این پژوهشکده راه‌اندازی شود و در سفر بعدی شما به ازبکستان از این مجموعه بازدید کنید.

وی خاطرنشان کرد: من در سفر به تهران مناظر زیبایی را دیدم و یکی از زیبایی‌های بی نظیر تهران ساختمان‌هایی با معماری و طراحی زیبا بود.