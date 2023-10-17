لیگ دانش آموزی «جت» در استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالصمد گل محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری از برگزاری لیگ دانش آموزی «جت» در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: امروز جهاد تبیین در مدارس واجب است و بیشترین افرادی که می‌توانند روی دانش آموزان تأثیر بگذارند دوست خود دانش آموز است.

دبیر رویداد دانش آموزی لیگ جت در استان بوشهر گفت: اگر به دانش آموزان بتوانیم یاد دهیم که چگونه جهادگر جهاد تبیین باشند، می‌توانند در روشنگری مسائل مختلف روی دیگر دانش آموزان تأثیرگذار باشند.

معاون هدایت عملیات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه ثبت نام در لیگ دانش آموزی جت از یک آبان آغاز شده گفت: دانش آموزان می‌توانند از طریق سایت «جت ما» ثبت نام کنند.

حجت الاسلام گل محمدی مهلت ثبت نام دانش آموزان را تا ١۵ آبان عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این لیگ آزمونی از دانش آموزان گرفته خواهد شد که زمان این آزمون ١۶ آبان است.

دبیر رویداد دانش آموزی لیگ جت در استان بوشهر با بیان اینکه دختران برای آزمون بایستی کتاب بی پرده با حجاب و پسران کتاب یک ون شبهه را مطالعه کنند افزود: این لیگ به صورت گروهی و هر گروه شامل ۵ عضو است که یکی از اعضا مربی خواهد بود.

وی بیان داشت: در مرحله دوم دانش آموزان بایستی بوم تفکر انتقادی را در خود تقویت کنند که برای این کار کتاب اکسیر بر پایه موضوعات سواد رسانه‌ای باید مطالعه شود.

حجت الاسلام گل محمدی گفت: در مرحله سوم گروه‌ها باید کنش رسانه‌ای انجام دهند و سناریو نویسی و کارگردانی و تولید محتوا توسط دانش آموزان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مبل ٢٠٠ میلیون تومان در مرحله شهرستانی برای گروه‌های اول تا سوم در نظر گرفته شده است گفت: گروه‌های برتر شهرستانی وارد مرحله استانی خواهند شد و سپس بعد از رقابت، گروه‌های برتر به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

دبیر رویداد دانش آموزی لیگ جت در استان بوشهر با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: در این لیگ دانش آموزان کار گروهی را یاد می‌گیرند و دانش آموز می فهمد می‌تواند جواب شبهه را دهد و در جایگاه یک تبیین گر قرار گیرد.

وی بیان داشت: این رویداد مختص دانش آموزان متوسطه اول و دوم است و همه مدارس این دو مقطع می‌توانند در لیگ جت شرکت کنند.

حجت الاسلام گل محمدی گفت: فایل‌ها و کتاب‌ها در سایت جت ما به صورت نسخه الکترونیکی قرار داده شده است و دانش آموزان می‌توانند این فایل‌ها را از این سایت بارگیری کنند.

دبیر رویداد دانش آموزی لیگ جت در استان بوشهر گفت: تا کنون ١٧ استان این رویداد را برگزار کردند بوشهر هجدهمین استان خواهد بود.