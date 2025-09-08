حسین محمدیثانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لیگ جت یا همان جهاد تبیین در سطح کشوری و استانی برگزار میشود.
وی افزود: دانشآموزان روایتها و تبیینگری وضعیت جامعه را با روشنگری روایت کرده و انتقالدهنده مباحثی هستند که در این اردوها آموزش میبینند.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش خراسان شمالی بیان کرد: دانشآموزان مفاهیم را در فضای عمومی و مساجد نشر میدهند.
محمدیثانی با اشاره به نحوه داوری این لیگ گفت: ارزیابی در مرحله استانی با محوریت خود دانشآموزان انجام میشود.
وی ادامه داد: دانشآموزان در مرحله پایانی و اختتامیه در آزمون برخط شرکت میکنند و افرادی که بالاترین نمره را کسب کنند به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
