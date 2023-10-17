بلاروس در کنار مردم مظلوم فلسطین برای توقف جنایت جنگی تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با «الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهور بلاروس دیدار کرد و گزارشی از آخرین وضعیت اجرای توافق‌نامه جامع همکاری‌های فیمابین ارائه داد.

مخبر در این دیدار مسائل مربوط به تبادلات بانکی، صدور ویزا و خطوط هوایی مستقیم را سه موضوع مهم در پیشبرد توافقات دانست و بر اهمیت رفع آن‌ها تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ضمن محکوم نمودن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، از رئیس‌جمهور بلاروس خواست تا در کنار مردم مظلوم فلسطین برای توقف این جنایت جنگی در سرزمین‌های اشغالی تلاش کند.

«الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهور بلاروس نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به مخبر و هیأت همراه، اظهار امیدواری کرد این سفر بتواند در سرعت‌بخشی به اجرای توافقات مؤثر باشد.

وی به رئیس بانک مرکزی و وزرای امورخارجه و صنایع بلاروس دستور ویژه داد که در اسرع وقت برای رفع موانع اجرایی این توافقات و جبران عقب‌ماندگی در برخی حوزه‌ها تلاش کنند.

رئیس‌جمهور بلاروس در این دیدار وضعیت انسانی پیش آمده در غزه را تأسف‌بار خواند و اعلام کرد جامعه جهانی باید برای توقف جنگ و کشتار غیرنظامیان اقدام قاطع کند.