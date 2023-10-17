به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با «لولا داسیلوا» رییس جمهور برزیل و رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، تحولات اخیر در فلسطین و اجرای عملیات طوفان‌الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی را واکنشی به تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی و نقض گسترده حقوق اولیه فلسطینیان از جمله حق حیات آنها عنوان و تصریح کرد: اقدامات مجرمانه، دیوانه‌وار و غیرقانونی صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد بلکه موجب تشدید و توسعه دامنه درگیری‌ها به دیگر نقاط منطقه خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در حال انتقام‌گیری شکست خود از غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان غزه است، به اقدام غیرانسانی صهیونیست‌ها در قطع آب و برق و جلوگیری از ورود سوخت و مواد غذایی و دارویی به این منطقه اشاره کرد و گفت‌: توقف سریع بمباران مناطق مسکونی و کشتار زنان و کودکان مظلوم غزه و همچنین رفع فوری محاصره این منطقه مورد تأکید ماست.

رییسی اقدامات رژیم صهیونیستی را مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف و بر ضرورت نقش‌آفرینی همه کشورها برای مقابله با این اقدامات تأکید کرد.

رییس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه برزیل به عنوان رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل و یکی از کشورهای اثرگذار در بریکس، در برقراری صلح جهانی گفت‌: از برزیل انتظار می‌رود ضمن نقش‌آفرینی در ایجاد آتش‌بس و توقف حملات به غزه، صدای جامعه بین‌المللی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی در دنیا باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای مشارکت و همکاری در این زمینه آمادگی دارد.

رییسی توقف سریع بمباران و حملات به غزه، برقراری آتش‌بس و رفع محاصره غزه را به عنوان سه اقدام اساسی و اولویت‌دار برای کنترل شرایط در منطقه عنوان و با تأکید بر اهمیت کمک‌رسانی به فلسطینیان تأکید کرد: حتی یک ساعت تأخیر در توقف بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامی و رفع محاصره غزه زمینه‌ساز خسارات جبران‌ناپذیری برای منطقه خواهد بود.

رییس جمهور همچنین تأکید کرد که به برکت مقاومت، دوران آوارگی ملت فلسطین به پایان رسیده است.

رییسی در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی روابط ایران و برزیل را در چارچوب بریکس در حال توسعه و گسترش خواند و با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه دو کشور در مناسبات بین‌المللی به عنوان کشورهایی پیشرو در حفظ و توسعه صلح جهانی، ابراز امیدواری کرد که تهران و برازیلیا با تشریک مساعی و بسیج توان دیپلماتیک بیش از پیش در اعتلای صلح و ثبات در جهان نقش‌آفرین باشند.

«لولا داسیلوا» رییس جمهور برزیل نیز در این گفتگو ضمن ابلاغ سلام‌های گرم خود به رهبری معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران، مواضع دکتر رییسی درباره دلایل وقوع بحران در غزه را تأیید و بر ضرورت توقف فوری حملات به غزه، برقراری آتش‌بس و بازگشایی معابر و مسیرهای منتهی به غزه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی به مجروحان این منطقه تأکید کرد.

رییس جمهور برزیل سیاست رژیم صهیونیستی مبنی بر کوچاندن اجباری ساکنان غزه را ناممکن و غیرقابل پذیرش دانست و با بیان اینکه صهیونیست‌ها به بهانه هدف قرار دادن گروه‌های مقاومت، زنان و کودکان بی‌دفاع را مورد حمله قرار داده و مدارس و بیمارستان‌ها را تخریب می‌کنند، از تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که شامل دیدگاه‌ها و اولویت‌های مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شود برای ارائه به نشست شورای امنیت خبر داد.

داسیلوا همچنین ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط تهران-برازیلیا اطمینان داد در کشورش برای تقویت و توسعه روابط با ایران در همه عرصه‌ها اراده کامل وجود دارد.