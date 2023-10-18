  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

ریزش ۶۰۵۲ واحدی شاخص کل بورس

ریزش ۶۰۵۲ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از شش هزار واحدی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از ۶۰۰۰ واحدی مواجه شده است، در ۵۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۶۷۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۲۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۳۹۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۳۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۵۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۶۱ میلیارد تومان است که کاهش ۴۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۷۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۰۷ میلیارد تومان قرار دارد.

کد مطلب 5914891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      مردم دیگه بیخیال پولشون تو بورس شدن.فرض میکنن یه زمین تو بیابون خریدن.مفت هم دولت نمیتونه از چنگشون در بیاره با هر اتفاقی .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها