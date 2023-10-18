ریزش ۶۰۵۲ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از ۶۰۰۰ واحدی مواجه شده است، در ۵۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۶۷۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۲۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۳۹۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۳۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۵۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۶۱ میلیارد تومان است که کاهش ۴۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۷۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۰۷ میلیارد تومان قرار دارد.