https://mehrnews.com/x3dcx8 ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6964131 استانها گیلان استانها گیلان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۱۴ رسید فومن- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم فومن در اجتماع شبانه دویست و چهاردهم را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6964131 کپی شد مطالب مرتبط شب دویست و ششم ایستادگی فومنیها در میدان فومن میزبان ۲۰۰ برنامه فرهنگی و جهادی در هفته دفاع مقدس ۲۰۰ شب روایت؛ فومنی ها چگونه پای میدان ماندند؟ تداوم قرار شبانه فومنی ها در میدان برچسبها فومن اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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