  1. استانها
  2. گیلان
۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۱۴ رسید

قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۱۴ رسید

فومن- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم فومن در اجتماع شبانه دویست و چهاردهم را مشاهده می کنید.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6964131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها