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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خبرداد؛

راهپیمایی مردم تبریز در محکومیت جنایات رژیم موقت صهیونیستی در غزه

راهپیمایی مردم تبریز در محکومیت جنایات رژیم موقت صهیونیستی در غزه

تبریز-مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از تجمع و راهپیمایی مردم تبریز در محکومیت جنایات رژیم موقت و جعلی صهیونیستی در نسل کشی مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی با اعلام این خبر گفت: آنچه که امروز در نوار غزه و به خاک و خون کوشیدن مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین اتفاق می‌افتد، نسل کشی به معنای واقعی کلمه و در نتیجه عملیات شکوهمند «طوفان الاقصی» و شکست فضاحت‌بار رژیم کودک‌کش از رزمندگان مقاومت فلسطین است.

وی ادامه داد: به خاک و خون کشیدن هزاران کودک و زن و غیرنظامیان مسلمان در بیمارستان المعمدانی غزه جنایت عظیمی است که در تاریخ به نام رژیم منحوس صهیونیستی ثبت شد، جنایتی که با چراغ سبز آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای غربی حامی این رژیم موقت رخ داده و همۀ آزادی خواهان جهان را در اندوهی عمیق فرو برده و خشم آنها از قصابان انسانیت را شعله‌ور کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: مردم ولایی و شهیدپرور تبریز نیز در محکومیت این جنایت هولناک و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ساعت ۹:۳۰ امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲) از میدان جانبازان (فلکه دانشگاه) راهپیمایی برگزار کرده و ساعت ۱۰ با تجمع در حوزه علمیه حضرت ولی عصر تبریز ضمن اعلام نفرت و انزجار از اقدامات وحشیانه رژیم موقت اسرائیلی، همبستگی خود با مردم ستم دیده، مظلوم، بی دفاع و محصور در چنگال یزیدان زمان را فریاد خواهند کرد.

کد مطلب 5915203

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    نظرات

    • M IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      ماشالا همدلی 😍✊
    • امیر علی‌زاده IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      یاشاسین آزاد آذربایجان

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