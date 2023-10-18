راهپیمایی مردم تبریز در محکومیت جنایات رژیم موقت صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی با اعلام این خبر گفت: آنچه که امروز در نوار غزه و به خاک و خون کوشیدن مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین اتفاق می‌افتد، نسل کشی به معنای واقعی کلمه و در نتیجه عملیات شکوهمند «طوفان الاقصی» و شکست فضاحت‌بار رژیم کودک‌کش از رزمندگان مقاومت فلسطین است.

وی ادامه داد: به خاک و خون کشیدن هزاران کودک و زن و غیرنظامیان مسلمان در بیمارستان المعمدانی غزه جنایت عظیمی است که در تاریخ به نام رژیم منحوس صهیونیستی ثبت شد، جنایتی که با چراغ سبز آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای غربی حامی این رژیم موقت رخ داده و همۀ آزادی خواهان جهان را در اندوهی عمیق فرو برده و خشم آنها از قصابان انسانیت را شعله‌ور کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: مردم ولایی و شهیدپرور تبریز نیز در محکومیت این جنایت هولناک و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ساعت ۹:۳۰ امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲) از میدان جانبازان (فلکه دانشگاه) راهپیمایی برگزار کرده و ساعت ۱۰ با تجمع در حوزه علمیه حضرت ولی عصر تبریز ضمن اعلام نفرت و انزجار از اقدامات وحشیانه رژیم موقت اسرائیلی، همبستگی خود با مردم ستم دیده، مظلوم، بی دفاع و محصور در چنگال یزیدان زمان را فریاد خواهند کرد.