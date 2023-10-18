امیرعبداللهیان با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در جده دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با حسین طه ابراهیم دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر عبداللهیان در این دیدار از برگزاری این جلسه در جده تشکر و قدردانی کرد.

وی بر ضرورت پیگیری جدی قطع فوری حملات جنایت آمیز رژیم صهیونیستی علیه غزه، ارسال فوری کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه و مقابله با کوچاندن مردم غزه تاکید کرد و افزود ضروری است این موضوعات در دستور اجلاس امروز باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار تحریم فوری و کامل رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تحریم نفتی علیه رژیم یادشده، و اخراج سفرای این رژیم جنایتکار از کشورهایی که دارای رابطه با این رژیم غاصب و جعلی هستند، تاکید کرد.

امیرعبداللهیان همچنین خواستار تشکیل یک تیم حقوقدانان اسلامی برای حمایت از فلسطین شد تا جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مستند سازی نموده و زمینه طرح و محاکمه جنایتکاران جنگی اسرائیل و حامیان آن در دادگاه‌های بین‌المللی فراهم شود.

امیرعبدالهیان با توجه به جنایات جاری صهیونیست‌ها در غزه بویژه نسل کشی در بیمارستان المعمدانی، افزود لازمست در جلسه امروز جده، موضوع پیگیری حقوقی جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان آنان مورد توجه و پیگیری جدی سازمان همکاری اسلامی قرار گیرد.

«طه حسین ابراهیم» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این دیدار از مواضع حمایتی دائمی و شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قصیه فلسطین تشکر کرد.

وی با تاکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی و انسجام موضع در قبال مسئله فلسطین، حمله به بیمارستان المعمدانی را یک جنایت دانست و گفت لازمست با اتحاد اسلامی، موضع متحدی داشته و نقطه پایانی بر این جنایات بگذاریم.

وی از پیشنهادات مهم وزیر امور خارجه کشورمان تشکر کرد و گفت آنها را مورد توجه و بررسی سازمان قرار خواهد داد.