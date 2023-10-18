به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد بارانی امام جمعه و مجتبی اقوامی پناه فرماندار شهرستان مهدیشهر در حمایت از مردم مظلوم و بی پناه غزه و دعوت برای مراسم اجتماع خروش مردم غیور مهدیشهر بیانیه‌ای را صادر کردند که متن آن به این شرح است:

نسل‌کشی رژیم کودک‌کش اسرائیل در بمباران وحشیانه‌ی بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به کشته شدن صدها تن از کودکان، زنان مصدوم و مردمی شد که از شر جنایات این رژیم ددمنش به آن‌جا پناه برده بودند نشان از اوج رذالت و وقاحت صهیونیست‌ها و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

بی‌تردید جنایات رژیم جعلی اسرائیل در به خاک و خون کشاندن ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین ضمن این‌که موجب بیداری بیش از پیش ملت‌های آزاده خواهد شد، خشم امت اسلامی را در پی خواهد داشت، خشمی که گریبان صهیونیست و استکبار جهانی را خواهد گرفت و آن‌ها را به ورطه‌ی نابودی خواهد کشاند

امروز دفاع از ملت مظلوم فلسطین نه تنها بر مسلمین جهان واجب است بلکه وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی برای تمامی آزادگان جهان است

این‌جانبان ضمن تسلیت شهادت مظلومانه صدها تن از کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه توسط اشغالگران قدس، جنایات وحشیانه‌ی این رژیم غاصب و کودک‌کش را شدیداً محکوم کرده و حمایت خود را از دفاع مشروع ملت مظلوم فلسطین اعلام نموده و از خداوند قادر متعال پیروزی جبهه‌ی مقاومت و نابودی کامل مستکبران عالم را خواهانیم و از همه مردم ولایت مدار شهرستان دعوت می‌نمائیم تا امروز ساعت ۱۶ در اجتماع حمایت از مردم مظلوم و بی پناه غزه حضور بهم رسانند.