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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۵

یادداشت مهمان؛

رقص اسرائیل زیر تابوت دکترین حفاظت از نسل کشی

رقص اسرائیل زیر تابوت دکترین حفاظت از نسل کشی

حامیان دیروز دکترین مسئولیت حفاظت از نسل کشی، امروز بزرگترین حامیان نسل کشی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع غزه هستند.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: علی معروفی آرانی منتقد فرهنگی و کارشناس حوزه صهیونیسم، یادداشتی با عنوان «غزه در پرتگاه یک فاجعه انسانی؛ رقص اسرائیل زیر تابوت دکترین حفاظت از نسل کشی» نوشته که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

حامیان دیروز دکترین مسؤلیت حفاظت از نسل کشی، امروز بزرگترین حامیان نسل کشی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع غزه هستند. آنچه در غزه اتفاق می‌افتد و دنیا شاهد و ناظر بر آن می‌باشد یک جنایت وسیع علیه بشریت است، عمق این جنایت به حدی است که مردم بی دفاع و کودکان را هدف قرار داده است.

سکوت مجامع بین المللی و حمایت از چنین جنایتی خود عین همان جنایت است، مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید به عنوان «جلوگیری و سرکوب جنایت نسل کشی» آنچه در غزه اتفاق می‌افتد منطبق بر کنوانسیون مذکور نسل کشی( Genocide) است و طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز ماده ۷ اساسنامه مذکور به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

در ۱۸ اکتبر، مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی (GCR۲P) در نامه‌ای سرگشاده خواستار آتش بس فوری در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه شد، جنگی که این سرزمین را در "پرتگاه یک فاجعه انسانی" قرار داده است. ظرف یک هفته، بیش از ۴۶۰ سازمان غیردولتی از سراسر جهان برای دفاع از مردم غزه آن را امضا کردند. حتی قبل از جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه، مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی که در سال ۲۰۰۸ برای ترویج دکترین مسئولیت حفاظت از نسل کشی تأسیس شد، امسال پنج هشدار درباره جنایات انجام شده توسط این مرکز در اراضی اشغالی فلسطین صادر کرد.

گزارش ۳۱ اوت بر ماهیت سیستماتیک نقض حقوق بشر و اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، که به جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی، از جمله مجازات‌های دسته جمعی و تحمیل «آپارتاید» تبدیل می‌شود، تأکید کرد.

جالب است که برخی از سرسخت‌ترین حامیان دکترین مسئولیت حفاظت از نسل کشی (GCR۲P)، ایالات متحده و کشورهای اروپایی هستند، که به نظر نمی‌رسد با ارزیابی این مرکز از وضعیت غزه موافق باشند. آنها همچنین «مسئولیت حفاظت» را در مورد کشته شدن بی‌رویه مردم فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بر عهده نمی‌گیرند. در عوض آنها به طور فعال به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی با ارسال تسلیحات نظامی و نیروهای مزدور برای کمک به پیشروی نیروی نظامی در جنگ کمک می‌کنند و از اصول حقوقی بین المللی که ده‌ها سال صرف ترویج آن شده است، نادیده گرفته می‌شود.

ظهور مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی

ریشه‌های دکترین مسئولیت حفاظت از نسل کشی را می‌توان در واکنش بین المللی به تکرار قساوت‌های جمعی در درگیری‌ها در بوسنی، رواندا، شهروندان ارمنی در آذربایجان و جاهای دیگر در دهه ۱۹۹۰ جستجو کرد.

با توجه به اینکه سازمان ملل بر اساس اصل بازدارندگی از جنایات جمعی تأسیس شده است، گسترش چنین جنایاتی، حتی در قلب اروپا، زنگ خطر را در اردوگاه «دیگر هرگز» به صدا درآورد.

در آستانه پذیرش مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی، بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خود را مجبور به مداخله در درگیری‌های داخلی احساس کردند. از اوایل دهه ۱۹۹۰، سازمان وحدت آفریقا (در سال ۲۰۰۲ به اتحادیه آفریقا تغییر نام داد)، از موضعی فعال‌تر در جهت ارتقای صلح، امنیت، دموکراسی و توسعه در این قاره دفاع کرد.

نهادهای زیرمنطقه ای مانند ECOWAS در غرب آفریقا و IGAD در شرق آفریقا قبلاً به طور فعال در مقابله با درگیری‌های طولانی در منطقه‌های خود شرکت داشتند و اغلب برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی یا معکوس کردن کودتاهای نظامی، مداخله نظامی می‌کردند. در اروپا، می‌توان به مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ به اصول بشردوستانه بین المللی اشاره کرد.

سازمان ملل از بدو تأسیس خود مداخلات بین المللی خود را برای جلوگیری از جنگ انجام داده و به انجام آن تا آنجایی که می‌تواند ادامه می‌دهد. با این حال، ایده مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی با مشروط کردن حاکمیت، سنگ بنای سیستم سازمان ملل، فراتر از حفظ صلح بین المللی معمول بود.

این ایده اولین بار در سال ۱۹۹۶ در کتابی با عنوان "حاکمیت به عنوان مسئولیت: مدیریت تعارض در آفریقا" که توسط مؤسسه بروکینگز مستقر در ایالات متحده منتشر شد، مورد بررسی قرار گرفت. نویسنده اصلی، دانشمند و دیپلمات متولد سودانی، فرانسیس دنگ بود.

در گزارشی با عنوان مسئولیت حفاظت در سال ۲۰۰۱، که توسط کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولتی (ICISS ) تحت حمایت کانادا، به رهبری گرت ایوانز، وزیر خارجه سابق استرالیا منتشر شد، بیشتر توسعه یافت.
این گزارش استدلال می‌کند که مداخله بین‌المللی برای محافظت از غیرنظامیان در برابر جنایات جمعی، از جمله نسل‌کشی و پاکسازی قومی، تنها زمانی باید اتفاق بیفتد که دولت مستقل مربوطه از انجام این مسئولیت کوتاهی کند. در چنین حالتی، جامعه بین المللی باید سعی کند به کشور آسیب دیده کمک کند یا به طور مسالمت آمیز مداخله کند. مداخله نظامی باید آخرین اقدام متناسب با نیت خوب و چشم انداز معقول موفقیت باشد.

در سال ۲۰۰۵، اجلاس جهانی در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد تا به تعدادی از مسائل مهم جهانی رسیدگی شود. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی یکی از تعهدات اصلی بیان شده در سند نتیجه اجلاس جهانی بود که به اتفاق آرا توسط ۱۷۰ رئیس جمهور و نماینده دولت‌ها امضا شد.
از زمان تصویب، این دکترین در بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفت، که با قطعنامه ۱۷۰۶ در مورد دارفور در سال ۲۰۰۶ شروع شد، پس از آن قطعنامه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ در مورد لیبی، قطعنامه ۱۹۷۵ در مورد ساحل عاج و قطعنامه یمن - ۲۰۱۴ همه موارد مربوط به این موضوع را مورد استناد قرار دادند.
همچنین قطعنامه‌ای با مداخلات بین المللی در سال ۲۰۱۱ در مورد لیبی در جنگ‌های داخلی آن کشور صادر شد که واکنش شدید روسیه و چین را برانگیخت و این نگرانی را ایجاد کرد که از آن برای هموار کردن راه برای تغییر عمدی این رژیم به جای اجرای مفاد صلح استفاده شد.

شکست جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی در فلسطین

ماده ۱۳۹ مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی تصریح می‌کند: «ما آماده‌ایم تا اقدامات جمعی را به‌موقع و قاطعانه از طریق شورای امنیت انجام دهیم، در صورتی که ابزارهای مسالمت‌آمیز ناکافی باشند و مقامات کشورهای جهان آشکارا از مردم خود در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی محافظت نکنند، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت صورت گرفت است».

مورد غزه و فلسطین به وضوح در این تعریف جای می‌گیرد. برای چندین دهه، شکست آشکار و مکرر قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت در مورد، اشغالگری رژیم صهیونیستی و حملات بی ملاحظه و نامحدود این رژیم منشور سازمان ملل و مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی را آشکارا نقض کرده است.

اسرائیل در حال ارتکاب تعداد فزاینده ای از جنایات جنگی در این منطقه است: هدف قرار دادن مناطق مسکونی غیرنظامیان و کشتن کل خانواده‌ها، آواره کردن اجباری بیش از یک میلیون نفر، بمباران عمدی بیمارستان‌ها و مدارس، و محروم کردن عمدی کل جمعیت غیرنظامی از آب، غذا، دارو و سوخت.

غزه عملاً بند جامعه جهانی است. به عنوان یک سرزمین اشغالی، بدون کشور مستقل، بدون دولت و بدون ارتش به رسمیت شناخته شده است؛ دولتی که توسط مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی به عنوان اولین خط برای حفاظت از غیرنظامیان تعیین شده است، وجود ندارد. اشغالگری که این جنایات را بر خلاف همه هنجارها، اسناد و معاهدات بین المللی انجام می‌دهد.

علاوه بر این، جامعه بین المللی به عنوان یک کل، و سازمان ملل متحد به طور خاص، مسئول مضاعف وضعیت اسفناک فعلی جمعیت بومی فلسطین هستند. در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل قطعنامه‌هایی را تصویب کرد که اسرائیل را ایجاد کرد، اما از آن زمان تاکنون نتوانسته است با عواقب اقدامات خود مواجه شود، زیرا دولت‌های اسرائیل تمامی مفاد کتاب قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند.

سلب مالکیت و قربانی شدن مداوم فلسطینیان منجر به اقدام قاطع شورای امنیت و سازمان بین الملل نشده است. در واقع، "جامعه بین الملل" همچنان به مجازات فلسطینی‌ها به خاطر بدبختی‌هایشان ادامه می‌دهد و آنها را به پناهندگان دائمی در سرزمین خود و در هر جای دیگری تبدیل می‌کند. بدتر از آن، اعضای این جامعه بین‌الملل تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان را اهمیتی نمی‌دهند، و همچنین از آنها به عنوان پناهنده در سرزمین خودشان و پناه در سازمان ملل خودداری می‌کنند.

امروز، جامعه جهانی در جنایات غزه شریک است، جایی که غیرنظامیان جایی برای فرار از بمباران‌ها و موشک‌ها ندارند. جایی برای «پاکسازی قومی» وجود ندارد.

یک دکترین شکست خورده؟

کسانی که در مقابل این توحش در غزه سکوت می‌کنند، همدست رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا هستند. کسانی که به جنایات اسرائیل کمک می‌کنند و از آنها حمایت می‌کنند، مسئول مستقیم این ددمنش و نسل کشی هستند.

تکرار و تأیید لفاظی‌های نسل کشی افراطی ترین دولت رژیم صهیونیستی، طوطی وار شدن رجز تبلیغاتی اتحادیه اروپا و کشورهای عربی، ارسال سلاح و تجهیزات سنگین نظامی، پول نقد و حمایت اطلاعاتی مزدوران حاضر و حامی در نبرد غزه برای نسل کشی غیرنظامیان، قطعاً اقدامات جنایتکارانه و توحش در قرن بیست و یکم است.

کریسپین بلانت، یکی از اعضای محافظه کار پارلمان بریتانیا، با تأمل بر این واقعیت، تهدید کرده است که از وزرای دولت بریتانیا به دلیل همدستی در جنایات جنگی رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه شکایت خواهد کرد. قربانیان (مردم غزه) این جنایات باید شکنجه گران رژیم صهیونیستی را به دادگاه کیفری بین المللی بکشانند. از قضا، کشورهایی که قساوت‌های رژیم آپارتاید صهیونیستی را ممکن می‌سازند، برخی از قهرمانان سابق دکترین مرکز جهانی مسئولیت حفاظت از نسل کشی هستند و دیوان کیفری بین‌المللی لاهه به عنوان پناهگاه نهایی عدالت علیه فاسدترین متخلفان از قوانین جامعه جهانی هستند.

حمایت رهبران قدرتمندترین کشورها برای بسیج نیرومندترین زرادخانه‌ها و ناوگان‌های جهان علیه فقیرترین و مظلوم ترین ساکنان زمین، نمونه بارزی از بداخلاقی‌های سیاسی جامعه بین الملل است. به نظر می‌رسد که منتقدان مرکز جهانی حفاظت از نسل کشی که استدلال می‌کردند این دکترین همیشه یک مزاحم برای امپریالیسم، شورای امنیت و سازمان ملل است، تحت ادعاهای اخلاقی نادرست بوده است را، توجیه می‌کند.

نویسنده یادداشت معتقد است که با این شیوه ددمنشانه و توحش جامعه جهانی در قبال مردم غزه موافق نیست. من معتقدم که این دکترین در دوره‌ای ظهور کرده است که غرب به طور کلی و اروپا به طور خاص احساس می‌کردند که می‌توانند اخلاقی عمل کنند. پایان جنگ سرد، همراه با به اصطلاح «انقلاب در امور نظامی»، «امنیت مازاد» ایجاد کرد و باعث شد غرب احساس شکست ناپذیری کند. مانند ابرقهرمانان داستان، آنها می‌توانند بدون ترس از هیچ عواقبی برای نجات قربانیان پرواز کنند.
آنچه در حمله حماس به چشم می‌خورد، نه وحشیانه، بلکه جسارت و شجاعت بود. با این حال، عملیات اخیر حماس در ۷ اکتبر حرفه‌ای بودن و پیچیدگی نظامی جنبش حماس را مشخص کرد. مبارزان حماس نه تنها سیستم‌های دفاعی پست مدرن پارانوئیدترین کشور جهان را زیر پا گذاشتند، بلکه برای چند روز کنترل کامل قلمرو یهودیان اشکنازی و ارتدوکسی را در دست گرفتند و ارتش و دولت رژیم صهیونیستی در فلج کامل بودند. تحقق آسیب‌پذیری کامل باعث شده است که رژیم صهیونیستی اسپارتی، که در حال حاضر تحت کنترل نظامی‌ترین جنگجویان خود است، آن را از دست بدهد.

جالب اینجاست که رژیم صهیونیستی و حامیان اصلی آن امروزه بیشتر از حماس متقاعد شده‌اند که دولت اسرائیل در خطر واقعی فروپاشی قرار دارد. همانطور که در جاهای دیگر نوشته‌ام، روایت‌های هیستریک از ناامنی چیزی است که باعث می‌شود بازیگران جامعه بین الملل، نسل کشی را به عنوان ضرب المثل «شر کمتر» ببینند. از قضا آنها را نیز در مسیر خود تخریبی قرار می‌دهد.

نقش بشردوستانه چیزی است که توجه عمومی زیادی را به خود جلب می‌کند، زیرا توافق نامه‌هایی برای ترتیب دادن کمک به غیرنظامیان و محافظت از آنها، از جمله تلاش برای اطمینان از قوانین بین المللی بشردوستانه (که اغلب قوانین حاکم بر جنگ نامیده می‌شود و به طور گسترده توسط ژنو پوشش داده می‌شود. کنوانسیون‌ها) رعایت می‌شوند.

و کلام آخر...

آنچه ملل به آن نیاز دارد و می‌توان گفت تضمین کننده صلح پایدار و امنیت بشریت می‌باشد خلع سلاح یکپارچه است. امروز مردم بی دفاع غزه و کودکان آن سرزمین در آماج حملات و جنایت بی امان قرار دارند، آماری که از عمق جنایت بر کودکان منتشر می‌شود ضرورت توجه ویژه به حقوق کودکان این سرزمین دارد، در طول تاریخ به تکرار، جهان شاهد جنایت‌هایی (در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی) بوده که مردم بی دفاع و کودکان مورد هدف قرار گرفته‌اند، ضرورت دارد مجامع بین المللی و ملت‌ها بر یک ساختار و نظم نوین جهانی در جهت امنیت بشر تدبیر نمایند. ضرورت توجه به ضمانت اجراهای قوی و سریع و التفات به این مهم در جهت لحاظ آن در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقه‌ای و نیز اصلاح این مقوله از مباحث بسیار تأثیر گذار می‌باشد.

کد مطلب 5940108

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    نظرات

    • رضا IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      31 0
      پاسخ
      حفاظت از نسل کشی وحقوق بشر چیزی شبیه به کشک و دوغ
      • تیرگوش IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        21 0
        برای اروپاییان و آمریکا کشک و دوغه برای آسیا تله و مصیبت
      • دشت مرغاب IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        18 0
        کلمه نسل‌کشی برای اولین بار توسط رافایل لمکین، وکیل لهستانی، در سال ۱۹۴۴ یا ابداع شد.ایشان زحمات زیادی برای مصوب نمودن این واژه تحمل کردند.زن و فرزندانش توسط عثمانی کشته شد. به هرحال موفق و پیروز شدند.روحشان شد.
    • مرسده IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      27 0
      پاسخ
      سازمان ملل و شورای امنیت فقط برای حفاظت از اروپا و آمریکا بوجود آمده علیه تمام دنیا
    • صبایی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      31 0
      پاسخ
      - لبریز اشک و خون و جنونم، چه گویمت؟نسل کشی واقعی و عینی
      • برخورداری IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        23 0
        برخیز یمن! فصل نشستن به سر آمد دریا صفتان! وقت نبردی دگر آمد خورشید طلوع کرده به اعجاز نفس‌ها وقت است که نابود شود جور قفس‌ها
    • سیدمازیار هاشمی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 0
      پاسخ
      «نمی‌توان نسبت به این کودک‌کشی وحشیانه و کشتار انسان‌های بی‌گناه و بی‌پناه سکوت کرد»
      • یمین IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        26 0
        حامیان داخلی اسرائیل نابودی و اضمحلال این صهیونیست‌ها ی آپارتاید را خواهند دید. یادتون باشه این مردم از سنگ شروع کردند.
      • علی افصحی IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        ننگ به ارتش بزدل و کودک کش اسراییل
      • حیدریان IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        26 0
        اسرائیل برای کل جهان خطر است و باید با ان مبارزه کرد نابودی اسرائیل نزدیک است در اینده نزدیک
    • سیدمحمود رضوی IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 0
      پاسخ
      بیمارستان المعمدانی دیگر زخمی ندارد. دیگر هیچ کسی در بیمارستان رنج نمی‌کشد. همه راحت شدند و در آتش سوختند!
    • خسرو نقیبی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 0
      پاسخ
      «بیمارستان می‌زنید؟ ضجه‌های دختربچه‌ی نشسته بر زمین روانم را ویران کرد آدمید شماها؟ به کدام آیین اید؟»
    • زیبا کرمعلی IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 0
      پاسخ
      نسل کشی یعنی چون خون مردم اسرائیل برای دنیا رنگین‌تر از بچه‌های فلسطینه؟
      • شوکران IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        26 0
        کودکان مظلوم غزه چشم آبی نیستن پس باید بمیرن این منطق حقوق بشر آمریکا است
    • فرزین محدث IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      39 0
      پاسخ
      انسان موجود ترسناکی است و جنایت برایش یک سرگرمی.
      • مظفری IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
        17 0
        انسان رذیل است با جمیع صفات الهی
    • شاهدی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      34 1
      پاسخ
      اسرائیل دارد فلسطینی‌ها را قصابی می‌کند و تو برایش شعر می نویسی ؟
    • یارمن IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      35 0
      پاسخ
      اسرائیل در جنگ با فلسطین نیست. اسرائیل دارد فلسطین را قصابی می‌کند.
      • مردار IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        30 0
        نتانیاهو روی هیتلر را سفید کرد.
      • حسین سلیمانی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        32 0
        خفقان جهانی درباره نسل کشی فلسطینیان در غزه
      • خاموش IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        30 0
        بایدن همدست نتانیاهو در «نسل کشی» می شود
    • بسم الله IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 1
      پاسخ
      اسرائیل یک حکومت آپارتایدی است. ویدیوهای تخلیه خانه‌ها در منطقه شیخ جراح به قصد نسل‌کشی را ببینید.
    • بافق IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 2
      پاسخ
      ما مردم ایران همگی پشت انقلاب اسلامی هستیم واز آرمان هایش دفاع میکنیم باید اسرائیل رو نابود کنیم ما همگی آماده ایم
    • سمیعی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      35 0
      پاسخ
      چرا ایران موشک ول نمیکنه سمت رژیم غاصب ؟
      • سرمدی IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        32 4
        غزه و قدس منتظر ماست بیا تا برویم
      • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        23 0
        باید وقتی که اسراییلیها مستقرشدن باید حماس باموشک روسرشون بریزه تا ریشه کن بشن این اشغالگران نکبت خونریز ..مرگ براسرائیل کودک کش
      • گذرگاه IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        25 4
        باشه توصیه شما رو بهشون می رسونیم، تا حالا کجا بودی شما؟
    • بادرود IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 0
      پاسخ
      غزه و قدس منتظر ماست بیا تا برویم
    • لاک IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 1
      پاسخ
      آمریکا اسرائیل گاو شیرده عربستان بحرین باید با خاک یکسان شونند ما همگی آماده ایم
      • محرم IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        29 0
        ظهور نزدیک است فقط خود اقا میتونه به این ظلم خاتمه بده ما که سربازای خوبی نبودیم …
      • شنزار IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        27 0
        از بس فهميده اي
      • هراتی IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        20 1
        تو ساز تفرقه می زنی و دشمن ملت ایران وامت اسلامی هستی.
      • هاشم زاده IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        19 0
        مبارک است پیروزی از آن مردم عادل و مبارز انقلابی فلسطین است. ناتانیابو بزودی خودکشی خواهد کرد.
    • تتلو IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      34 0
      پاسخ
      امیدوارم آمریکا و اروپا عاقلانه فکر کند و برای حمایت از صهیونیست ها خود را دچار مشکل بیشتر نکنه.
      • سرزمین شمالی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        24 1
        نسل جوان آمریکا و اروپا و بیشتر افراد با تحصیلات دآنشگاهی دارن به حمایت مردم فلسطین تظاهرات میکنن البته با مخالفت کامل اون دولت ها. صیهونیسم داره از مد میفته
    • احمد IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      34 0
      پاسخ
      این نسل کشی کودکان قابل مخفی کردن نیست. سیلی خواهد شد و اسرائیل را با خود خواهد برد.
    • قامتی IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      36 0
      پاسخ
      نسل کشی کسب و کار صهیونیست هاست
    • قارون IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 0
      پاسخ
      اسراییل نسل کشی کرده است نه بخاطر اینکه یهود است بلکه بخاطر اینکه نژادپرست شده است.
    • فراسو IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      29 1
      پاسخ
      جهان باید جلو نسل کشی فلسطینی‌ها را از سوی رژیم صهیونسیتی اسراییل بگیرد
    • فارسی IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 1
      پاسخ
      «متأسفانه اسراییل از حمایت کامل ایالات متحده و بعضی کشورهای اروپایی برخوردار است.»
      • حیدریان IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        مثلا اگه متاسفانه برخوردار نبود چکار می کردید؟
    • رضا IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      30 0
      پاسخ
      آیا ریال عربستان سعودی و سر دادن شعار می تواند کارساز باشد؟دشمن سفاک وقسی القلب روزگار ملت فلسطین را خونین و روزگار را بر مؤمنین غزه تلخ کرده است
      • صبایی IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        28 0
        همش میگن اگر حملات شدت پیدا کنه وارد عمل میشیم پس چی شد حملات خیلی شدت گرفته حتی به داخل بیمارستان رسیده هنوز نمیخواین از خواب بیدار بشین.اون دنیا جواب بدن همه مسلمونا
    • عباسی IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 0
      پاسخ
      حرامزاده های اسرائیلی آخر تقاص می دهند .
      • بانو IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        31 0
        اللهم عجل لولیک الفرج یا مهدی ظهورکن بر سرزمین قدس
      • سردسیر IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        32 0
        اسرائیل غیر نظامی نداره یعنی غیر از بچه هاشون که حتی اونها هم با اسلحه بزرگ میشن بقیه رسما سرباز ارتش اسرائیل هستن
      • رضا گوران IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        32 0
        اسرائیل محکوم به نابودیست وتمام!
      • تینا احمدی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        33 0
        آمریکا و صهیونیسم تاوان پس خواهند داد. یک تاوان مثل محو شدن از صحنه روزگار. خدایا آماده ایم برای جهاد و شهادت.
      • فوروارد IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        23 0
        الحمدلله اسراییل در این جنگ شکست خورد و حماس نشان داد که مقاومت قویتر از همیشه مبارزه میکند
      • کاکا IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        23 0
        بله بله الحمدالله
      • وطنم ایران IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        20 0
        آنا لله وانا الیه راجعون. خدایا هیچ کس از سران کشور های اسلامی حاضر نیست از اونها دفاع کند همه از ترس آمریکا چیزی نمی گویند خودت باورشان باش خدایا بداد اون کودکان بی دفاع برس
      • سوت IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        22 0
        وعده صادق نابودی رژیم اشغالگر قدس بزودی محقق خواهدشدان شاءالله.طرفداران رژیم کودک کش وقاتل زنان بی پناه خیلی خوشحال نباشند.اسرائیل قطعا از صحنه روزگار محو خواهد شدبه فضل الهی.اگر مقام عظمای ولایت لب تر کنند از اسرائیل جیره خوارانشان نشانی نخواهید یافت.
    • شنزار IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      31 0
      پاسخ
      این شیاطین باید حذف شوند
    • شنزار IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      36 0
      پاسخ
      لطفا از این به بعد به این مردک بگویید نتانی یابو !!!
    • شبنم IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      34 0
      پاسخ
      برای نابودی کامل اسرائیل و پیروزی غزه صلوات بفرستین
      • قشم IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        20 0
        انشا ا. رژیم خوناشام صهیونیستی هرچه زودتر به جهنم برود تا فلسطینی ها و کلا مسلمانان روی صلح و اسایش راببینند.
      • برره IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        22 0
        اگر به دعای تنها کاری پیش برود ماهم میگوئیم آمین
      • مستشار IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        24 0
        تو به زندگی نکبت بار خودت ادامه بده اونا هر وقت دستور بده فرمانده کل قوا میرن نیاز به دستور تو نیست ترسو
    • صنام IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      32 0
      پاسخ
      وعده ی قرانی: نابودی صهیونیسم در آخر الزمان. #القدس_درب_الشهداء
    • شیر IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      29 0
      پاسخ
      مردم جهان هلوکاست را جلوی چشمان خود دیدند
    • ظاهرشاه IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      26 0
      پاسخ
      تنها چیزی که باید وارد غزه شود صدها تن مواد منفجره است نه کمک بشردوستانه
    • بردبارخان IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 0
      پاسخ
      ظاهرا صلح و صفا و زندگی برای بعضی ها سم مهلک است.
    • هراتی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      33 0
      پاسخ
      بایداتش بس بشه وحملات علیه شهروفرودگاه هم باید متوقف بشه
    • درود IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      36 0
      پاسخ
      خدایا دشمنانت با بندگانت چه می کنند
    • شراره دین محمدی IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      31 0
      پاسخ
      ای خدا هستی یا نیستی
    • گشتاسب IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      29 0
      پاسخ
      صهیونیست‌ها صفحه جدیدی از جنایت علیه بشریت را باز کردند و علاوه بر استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند بمب‌های فسفری به دنبال به کارگیری «تسلیحات آخرالزمانی» هستند.
    • موسوی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      28 0
      پاسخ
      جهان به تماشای نسل کشی در غزه نشسته است
    • شیرمرد IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      26 0
      پاسخ
      هشدار می دهیم که آمریکا از آتش جنگ و نسل کشی در غزه در امان نخواهد ماند
    • صبوری IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      22 0
      پاسخ
      چه زیبا گفته که اسرائیل بیش از ۲۰ جنگ در منطقه به راه انداخته، بدون استثناء به همه همسایگان خود تجاوز کرده.حماس نیز بر اساس قوانین بین المللی حق دفاع از خود و تلاش برای اخراج متجاوزان به خاک خود را دارد
    • مرتضی برخورداری IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      23 0
      پاسخ
      از کشتن وحشی‌صفتان عار نداریم یاران علی(ع) گوش‌به‌فرمان مُرادند اردوی نخیله‌ست.. همه مست جهادند فرمان چو رسد کعبه ز اصنام بروبیم بر سنگ زمانه سر غدار بکوبیم با ابرهه گر لشکری از فیل بسازند یاران علی(ع) فوج ابابیل بسازند
    • صبایی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      25 0
      پاسخ
      آقای معروفی بسیارممنونیم تشکر برای این گزارش عالی
    • رضا IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      22 0
      پاسخ
      شاید بد نباشد در حاشیه نشست های دیپلماتیک ِ پرتعدادِ این ایام، ایجاد یک مسیر آبرسانی از مصر برای غزه، برای روزهای پسا جنگ غزه و به عنوان اقدام پیشگیرانه در جنگهای احتمالیِ آینده، پیگیری شود. این مسیر می تواند صرفاً در روزهای بحرانیِ اینچنینی، تأمین آب غزه را بر عهده گرفته و خدمات آن صرفاً محدود به ا
    • شبنم IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      30 0
      پاسخ
      درود بر امیر
    • دنا IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      26 0
      پاسخ
      سردار قاآنی، پیامی در حمایت از گروه های مقاومت در جنگ علیه اسرائیل صادر کرد.گفته که که منطقه پس از عملیات «طوفان الاقصی» دیگر مانند قبل نخواهد بود.اطمینان داشته باشید، نمی‌گذارند دشمن به اهداف کثیف خود در سطح غزه و فلسطین دست یابدهر کاری را که باید در این نبرد تاریخی انجام دهیم، انجام خواهیم داد.
      • شفیعی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        26 0
        درود به شرفت سردار
      • یونس IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        22 0
        گفته ای برآمده از ایمان و اقتدار و آرامش بخش قلوب مومنین و حق طلبان و بر هم زننده خواب دنیا پرستان
      • عقاب مغان IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        روحت شاد حاج قاسم...تنها کارکه شما باید انجام دهید این است که با کشور مصر هم کاری کنید..مثلا کارهای نظامی..اقتصادی.دوستی بیشتر با کشور مصر هرچه زودتر بهتر..کشور مصر نقط ضعف اسراییل ....هدف دوستی با کشور مصر..
      • لشکر امام حسین آذربایجان IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        22 0
        دمت گرم سردار افتخار ايران وهر ایرانی خدا رحمتش کنه سردار سلیمانی روحش شاد
      • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        لعنت به اسراییل کودک کش
      • عذاب IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        زنده باد سردار،،توراخدا یه چش به هم زدن ،اسراییل رو چنان زمین گیر کن که تو باتلاق براهمیشه گیرکنن ،خداوند پشتوپناهت سردارجان،،حاج قاسم دوم بخدا خیلی اعتمادداریم که فنوچریکی کار حاج قاسم روانجام بدی
      • هانی IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        23 0
        انشاالله که قدمهایتان در حمایت از ملت مسلمان وشجاع فلسطین استوار باد مابرای پیروزی همه نیروهای مقاوم مقاومت دعا میکنیم وانشاالله نابودی رژیم کودک کش صهیونیزم واربابانشرا بزودی جشن بگیریم به یاری امام عصر (عج)
      • خوش سیر IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        23 0
        پشتیبانی شما سردار مقاومت اسماعیل قایانی موجب دلگرمی همه ما وبالاخص نیروهای مقاومت خواهد شد انشاالله همه مبارزان اسلام پیروز شوند
      • مقصودی IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        17 0
        درحال حاضر فقط توایران ۱۰ ملیون نفر اعلام آمادگی کرده اند خدا قوت
      • مانا IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        17 0
        خداقوت خسته نباشید. دلاور.... لعنت به حاکمان و پادشاهان ظلم عرب که پسربچه های دولت اسرائیل نتانياهو هستند نفرین خداومسلمین ومردم مظلوم فلسطین برآنهاباد
      • نقاره IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        22 0
        اسرائیل غاصب ک وارد غزه شده ..حالا باید اونهارو غافلگیر کرده و هم اسیر وهم بهلاکت برسانید ..مرگ برصهیونیست
      • زنده باد ایران IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        18 0
        دلم میخواست سردارسلیمانی بوداگه بودصهیونیست جرات نمیکرداین همه بمب سرغزه ومردم بی گناه بریزه حیف وصدحیف سردارسلیمانی
      • بلادی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        22 0
        اللهم عجل لولیک الفرج بحق عمه اش حضرت زینب سلام الله علیها به امید پیروزی غزه بر اسرائیل غاصب صهیونیستی نامرد و خواندن نماز در مسجد الاقصی ان شاء الله
    • ظاهر IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      19 0
      پاسخ
      خسته نباشی دلاور
      • یوسف IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        33 0
        الله اکبر
      • وانیل IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        23 0
        حاحی خسته شدیم به مولا. اذن بدین تا سفره این صهیونیستا را برا همیشه جمع کنیم
      • رهروان ولایت IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        سردار درود بر شما
      • بهناز فراستی دانشگاه علوم اجتماعی انزلی IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        24 0
        اللهم انصر الاسلام
      • یاراحمدی از اراک IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        21 0
        درود خدا به شما شیر مردان تاریخ
      • خوراسگان IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        16 0
        سردار عزیز خدا قوت، به حق که شما و همرزمانتان قوت قلب مسلمانان دنیا هستید، شما را بخدا کاری بکنید، دل مسلمانان از این همه جنایت رژیم غاصب به درد آمده است، نگذارید که اسلام و مسلمانان بیشتر از این زجر بکشند.
      • جبار سینگ IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        این گوی و این میدان!خداوند پشت و پناهتان باشد
      • حسینی نسب IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        17 0
        درودخداوندمتعال شامل شمامجاهدان راه حق وحقیقت انشاالله بیاری خداوندسهیونیسم نابودخواهدشد
      • گودرز IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        18 0
        آفرین سردار ماهم آماده ایم آماده
      • نیلوفر خدابخشی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        21 0
        درود خدا بر جبهه مقاومت
      • معصوه رزمجو IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        همه آزاد گان جهان در کنار شما خواهند بود
      • مهناز محبی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        17 0
        با امید خدا سردار
      • درویشی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        23 0
        احسنت سردار دلاور
      • شیدا جلیلی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        25 0
        دست علی به همرات فرمانده فاطمیون می‌رزمد اسرائیل می لرزد
      • قربانی صحنه سرا IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        22 0
        درود بر ایران ‌و ایرانی حزب خدا سردار دل❤️و فرماندش
      • فروزش IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        20 0
        هر کاری لازم باشد در این نبرد تاریخی انجام خواهیم داد ... همگی یادتون باشه در این تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ این حرف رو یه مرد زده. ما منتظریم به آن عمل کند چون این حرف را یک مرد زده. از قدیم گفتند مرد و حرفش. صبر می کنیم نگاه می کنیم ببینیم همینطور می شود یا خیر.
      • جمال قهرودی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        13 7
        من کامنتی ندارم دوستان هرآنچه باید بنویسند را همه را نوشتند. تشکر
      • احمدآقا IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
        17 0
        این 25سال آینده حکایت از این است که میگن این باخت هیچی از ارزش های حسن یزدانی و والیبال ایران کم نمی کند.

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