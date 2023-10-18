اجتماع پرشور مردم لامرد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم لامرد همچون شهرهای سراسر کشور بعد از ظهر امروز همصدا با مسلمانان و آزادگان جهان در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد.

در این راهپیمایی باشکوه، اقشار مختلف برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اشغالگران متجاوز صهیونیستی به خیابان آمدند و در میدان امام این شهر اجتماع کردند.

سخنران این مراسم حجت الاسلام محمدجواد آزاد امام جمعه لامرد بود که در بخشی از سخنان خود حرکت ددمنشانه اسرائیلی‌ها را در به خاک و خون کشیدن مردم غزه بویژه بیماران بیمارستان غزه محکوم کرد و خواستار پایان دادن به این جنایات شدند.

وی افزود: حال که دشمن صهیونیستی در میدان نبرد شکست مفتضحانه‌ای از رزمندگان فلسطینی خورده و حیثیت و جایگاه نظامی و امنیتی اش را بر باد رفته می‌بیند؛ با خوی وحشی‌گری، مردم مظلوم غزه را آماج حملات هوایی خود قرار می‌دهد.

همچنین، مردم ولایتمدار لامرد با در دست داشتن پرچم‌های ایران، فلسطین و گروه‌های مقاومت و نیز پلاکاردها و عکس‌هایی از مقام معظم رهبری و سایر رهبران مقاومت، حمایت خود را با ایراد شعارهای دشمن شکن ابراز کردند.

همچنین در این حضور پرشور مردمی شعار ماندگار «ای لشگر صاحب زمان آماده باش / بهر نبردی بی امان آماده باش» که یاد آورد دوران دفاع مقدس است در این راهپیمایی با شور خاصی از سوی پشت ماشین بلندگویی خوانده شد.