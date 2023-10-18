به گزارش خبرنگار مهر، سعید کرمی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت اظهار کرد: اداره‌کل بیمه سلامت استان با ۷۴ کارمند و کارشناس مشغول ارائه خدمات به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری است و بیش از ۸۰ درصد جمعیت بیمه‌شدگان هیچ‌گونه حق سرانه‌ای بابت حق بیمه پرداخت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت استان با ۵۲۵ مرکز طرف قرارداد است و ۸۴ مرکز جامع خدمات روستایی را پوشش می‌دهد، ابراز کرد: روزانه بیش از ۵ هزار بار مراجعه روستایی و سرپایی و ۳۰۰ مراجعه بستری موقت برای بیمه‌شدگان بیمه سلامت صورت می‌گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان اضافه شدن ارائه خدمات برای زوج‌های نابارور را از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: از زمان آغاز طرح تا ۲۰ مهرماه ۳ هزار و ۶۰۰ خدمت در بخش سرپایی احصا کردیم و هزینه ۲۸۳ پرونده منجر به درمان ناباروری از طرف بیمه سلامت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در کل کشور ۲۰۲ مرکز در درمان ناباروری فعال شده است، عنوان کرد: یک مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری در زنجان و یک مرکز سطح ۲ در ابهر دایر شده و پوشش مادران باردار و شیرده از خدمات دیگر بیمه سلامت است ضمن اینکه فرزندان نیز تا ۵ سالگی با آزمون وسع تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

کرمی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری بیمه‌های پایه در مراکز دولتی پرداخت می‌شود، ادامه داد: در صورت مراجعه افراد به مراکز خصوصی نیز بیمه سلامت بخشی از هزینه را با احتساب تعرفه بیمه عمومی غیردولتی پرداخت می‌کند.

وی در مورد تأثیر ارائه خدمات بیمه‌ای برای زوج‌های نابارور در انگیزه افراد برای فرزندآوری خاطرنشان کرد: مقایسه آمار ۶ ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد ۶۱ درصد در هزینه پرداختی و ۲۵ درصد در بار مراجعات شاهد افزایش بودیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه بیمه افراد دهک‌های ۱ تا ۵ رایگان است، یادآور شد: افراد دهک‌های ۶ تا ۹ نیز از تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند و مراجعان جدید نیز تا زمان تعیین تکلیف و مشخص شدن آزمون وسع یک ماه بیمه رایگان دریافت می‌کنند و تلاش می‌کنیم فرد فاقد بیمه نداشته باشیم.

وی تأسیس صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج را از دیگر اقدامات مهم خواند و افزود: علاوه بر ۵ بیماری خاص، ۱۰۲ بیماری صعب‌العلاج نیز تحت حمایت این صندوق قرار گرفتند و علاوه بر افراد زیر پوشش بیمه سلامت، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز از مزایای این صندوق بهره‌مند می‌شوند.

کرمی با اشاره به اینکه ۸۹۲ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت هستند، تصریح کرد: علاوه بر خدمات پیشین، ۵۱ بسته خدمت در سامانه‌های بیمه سلامت تعریف شده که پس از تدوین و تعیین آن تا پایان سال اجرایی می‌شود.

وی ابراز کرد: در رابطه با اعطای وام برای بیماران خاص و صعب‌العلاج جزو استان‌های پیشرو بودیم و بیش از ۲۰۹۳ وام برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پرداخت شده است.