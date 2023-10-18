همسویی جامعه ورزش در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، انزجار اهالی ورزش نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه و کوردلانه روز افزون رژیم غاصب صهیونیستی قلب آحاد ملت ایران را به درد آورده است. در این بین ورزشکاران رشته‌های مختلف نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند تا خشم خود از رفتار افرادی که بویی از انسانیت نبرده‌اند را نشان دهند.

کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان با حضور در راهپیمایی امروز مردمی حمایت از مردم مظلوم فلسطین در این باره واکنش نشان داد و گفت: حملات اخیر چهره خبیث رژیم صهیونیست را نشان می‌دهد. امید می‌رود هر چه زودتر شاهد نابودی رژیم غاصب صهیونیست باشیم.

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه جامعه ورزش در کنار مردم خواهد بود و از مردم مظلوم فلسطین حمایت خواهد کرد، اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال در استفاده از نمادهایی که برای دیدار با قطر به همراه داشتند را مورد تقدیر قرار داد.

هاشمی تصریح کرد: چفیه هایی که بازیکنان تیم ملی فوتبال به همراه داشتند، نشان دهنده حمایت کامل و قاطع از مظلومیت مردم فلسطین بود.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نیز هر یک جداگانه نسبت به این اتفاق تلخ واکنش نشان دادند. شجاع خلیل زاده، محمدجواد حسین نژاد، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، کمال کامیابی نیا و… با انتشار تصاویری از حمله ناجوانمردانه به بیمارستان المعمدانی نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان دادند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز پس از قهرمانی با این تیم در تورنمنت اردن گفت: ۲ حادثه ناگوار را پس از بازی شنیدیم. ابتدا بمباران مردم مظلوم غزه است که اتفاق بسیار ناگواری است. واقعا توقع داریم مجامع بین‌المللی ورود کنند چون مردم بی‌گناه کشته و شهید می‌شوند. باید به این موضوع رسیدگی شود.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال همچون سایر رؤسای فدراسیون‌های ورزشی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

سید محمد موسوی عضو تیم ملی والیبال ایران نیز با نوشتن: «چطور اسم شما موجودات را انسان می‌گذارند که از حیوان بی رحم ترید» واکنش خود نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه رژیم غاصب صهیونیستی را نشان داد.

آنچه این روزها زبان مشترک اقشار مختلف جامعه ایران شده است انزجار از رژیمی است که غصب می‌کند و هیچ طرفداری ندارد.