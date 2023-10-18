تمجید وزیر ورزش از عملکرد تیم ملی فوتبال در حمایت از مردم فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش امروز چهارشنبه در در جمع مردم تهران در حمایت از مردم فلسطین شرکت کرد.

وی در این زمینه با تاکید بر اینکه حضور مردم در این صحنه‌ها باعث دلگرمی است، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و گفت: حملات اخیر چهره خیبث رژیم صهیونیست را نشان می‌دهد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سایر ملل هم در حمایت از مردم فلسطین به پا خیزند، گفت: امید می‌رود هر چه زودتر شاهد نابودی رژیم غاصب صهیونیست باشیم.

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه جامعه ورزش در کنار مردم خواهد بود و از مردم مظلوم فلسطین حمایت خواهد کرد، اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال در استفاده از نمادهایی که برای دیدار با قطر به همراه داشتند را مورد تقدیر قرار داد.

هاشمی تصریح کرد: چفیه هایی که بازیکنان تیم ملی فوتبال به همراه داشتند، نشان دهنده حمایت کامل و قاطع از مظلومیت مردم فلسطین بود.