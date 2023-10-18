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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۵

تمجید وزیر ورزش از عملکرد تیم ملی فوتبال در حمایت از مردم فلسطین

تمجید وزیر ورزش از عملکرد تیم ملی فوتبال در حمایت از مردم فلسطین

وزیر ورزش با اشاره به اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال در استفاده از نماد هایی که برای دیدار با قطر به همراه داشتند، بر همراه بودن جامعه ورزش در حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش امروز چهارشنبه در در جمع مردم تهران در حمایت از مردم فلسطین شرکت کرد.

وی در این زمینه با تاکید بر اینکه حضور مردم در این صحنه‌ها باعث دلگرمی است، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و گفت: حملات اخیر چهره خیبث رژیم صهیونیست را نشان می‌دهد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سایر ملل هم در حمایت از مردم فلسطین به پا خیزند، گفت: امید می‌رود هر چه زودتر شاهد نابودی رژیم غاصب صهیونیست باشیم.

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه جامعه ورزش در کنار مردم خواهد بود و از مردم مظلوم فلسطین حمایت خواهد کرد، اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال در استفاده از نمادهایی که برای دیدار با قطر به همراه داشتند را مورد تقدیر قرار داد.

هاشمی تصریح کرد: چفیه هایی که بازیکنان تیم ملی فوتبال به همراه داشتند، نشان دهنده حمایت کامل و قاطع از مظلومیت مردم فلسطین بود.

کد مطلب 5914269

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