۹۰ میلیارد از اعتبارات آبخیزداری سفر دولت به لرستان پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سپهوند امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: عملیات آبخیزداری یکی از عوامل مهم در کنترل سیلاب، رسوب و استحصال آب است.

وی با بیان اینکه از سال ۷۲ تاکنون، بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب حجم سازه‌های منابع طبیعی بوده که این مهم در کنترل سیلاب نقش مهمی داشته است، افزود: براثر سیلاب ۹۸ برخی از این سازه‌ها تخریب شدند که نیاز به مرمت و بازسازی دارند.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، گفت: در سفر هیئت دولت به لرستان، ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای عملیات آبخیزداری در استان لحاظ شده که ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به این مهم اختصاص‌داده‌شده است.

سپهوند، اضافه کرد: علی‌رغم تعهداتی که انجام دادیم ۹۰ میلیارد تومان از این اعتبار باقی‌مانده است.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان و به‌ویژه اطراف شهرها برای نقاط بحرانی و پیشگیری از سیلاب در سال ۱۴۰۲، ۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا آبخیزداری را در اطراف شهرها و نقاط شهری انجام دهیم، تصریح کرد: با افتتاح پروژه «ریمله» در طول یک سال اخیر، سه بار آبگیری انجام شده و سه میلیون مترمکعب کنترل سیلاب داشته‌ایم و این سازه، سبب جلوگیری از سیلاب احتمالی در خرم‌آباد شده است.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه در شمال خرم‌آباد بیش از ۲.۵ میلیون مترمکعب حجم سازه‌های منابع طبیعی استان است که تعدیل خوبی روی کاهش سیلاب داشته است، یادآور شد: چنانچه اعتبارات موردنیاز آبخیزداری تأمین شود به‌صورت جهادی کار خواهیم کرد.