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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اردبیل خبر داد؛

حمایت کمیته امداد استان اردبیل از ۲۲ نخبه ورزشی

حمایت کمیته امداد استان اردبیل از ۲۲ نخبه ورزشی

اردبیل- معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اردبیل گفت: ۲۲ نخبه ورزشی تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که با ارائه خدمات مختلف تلاش داریم شاهد موفقیت آنها در مسابقات باشیم.

صفر توحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توانمندسازی خانوار تحت حمایت، محور اصلی تمامی خدمات کمیته امداد است تا مددجویان به سمت استقلال اقتصادی هدایت شوند.

وی تصریح کرد: استعدادیابی و استعدادسنجی خانوار تحت حمایت به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی این امکان را به کمیته امداد می‌دهد تا بیش از پیش با ارائه مشاوره‌های لازم آنها را به سمت شکوفایی استعدادهایشان سوق داده شوند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه ورزش حرفه‌ای یکی از شاخصه‌های مهم در بین فرزندان خانوار تحت حمایت است، گفت: ۲۲ مددجو که در رشته‌های مختلف ورزشی به مسابقات استانی و کشوری راه یافته و حائز رتبه‌های برتر شده‌اند، به عنوان نخبه ورزشی تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل قرار دارند.

توحیدی افزود: با حمایت از این ۲۲ نخبه ورزشی درصدد هستیم آنها به افراد و ورزشکارانی موفق در عرصه کشوری و بین‌المللی تبدیل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نخبگان ورزشی کمیته امداد در زمینه‌های کیک‌بوکسینگ، فوتبال، کونگ‌فو، تکواندو، کاراته، ژیمناستیک، کشتی، ووشو، پرورش اندام و… فعالیت دارند.

توحیدی اضافه کرد: ۱۳ نفر از این ورزشکاران تحت حمایت دختر و ۹ نفر از آنها پسر هستند که در کنار ورزش، با اهمیت خاصی تحصیل آنها در مقاطع بالاتر را دنبال می‌کنیم.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، از یکایک این نخبگان ورزشی با اهدای لوح و هدایای نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 5915873

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