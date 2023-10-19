افتتاح دو پروژه ورزشی در سنندج

آمنه غلام ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر که همزمان با دومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش دو پروژه ورزشی در شهرستان سنندج افتتاح می‌شود، اظهار کرد: برای ساخت و احداث این پروژه‌ها مبلغی بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ویژه برنامه‌های متنوع برای اجرا در هفته تربیت بدنی و ورزش افزود: بخشی از این برنامه‌ها در حوزه عمرانی است که تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: افتتاح و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی روستای آرندان از توابع شهرستان سنندج یکی از این پروژه‌هایی است که به میمنت هفته تربیت بدنی و ورزش افتتاح و در اختیار جامعه ورزشی این منطقه قرار خواهد گرفت.

غلام ویسی خاطرنشان کرد: این پروژه ورزشی در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع ساخته شده و ۸۰۰ مترمربع نیز زیربنا دارد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: عملیات ساخت زمین چمن مصنوعی روستای آرندان از تابستان سال گذشته آغاز شد و با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اکنون آماده بهره‌برداری است.

وی به افتتاح و بهره‌برداری از یک پروژه ورزشی در شهر سنندج با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان و سرمایه گذار بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: این پروژه یک مجموعه تفریحی و ورزشی است که زمین آن با متراژ یک‌هزار و ۵۲۵ مترمربع با همکاری اداره راه و شهرسازی و اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان تأمین شده است، عملیات ساخت آن با هزینه‌ای بالغ بر هفت میلیارد تومان از سال ۱۴۰۰ آغاز و اکنون با تکمیل و تجهیز کامل این مجموعه نیز آماده خدمت رسانی به جامعه ورزشکاران شهرستان سنندج و استان است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان در پایان اذعان کرد: رویکرد این اداره‌کل در توسعه اصولی زیرساخت‌های ورزشی استان و تکمیل و تجهیز کامل و ساخت بدون نواقص پروژه‌های ورزشی است و در این راستا تمامی استانداردهای روز را در نظر خواهد گرفت.