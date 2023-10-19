حوادث غزه مقدمات نابودی رژیم صهیونیستی را فراهم کرد

حجت الاسلام سیدمهدی خضری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث غزه اظهار کرد: جریان پیروزی فلسطین از یک سو و از سوی دیگر اضمحلال و نابودی اسراییل یک جریان فرایندی است که در حال سرعت گرفتن است.

وی بیان کرد: همه اتفاقاتی که امروز در غزه و جبهه مقاومت رخ می‌دهد قطعاتی است که به رسیدن به نقطه نهایی منجر می‌شود.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: دستور قرآن در این مسیر این است استقامت داشته و ثابت قدم باشیم تا به نقطه نهایی برسیم و طبق دستور قرآن اگر در این مسیر ثابت قدم باشید خداوند شما را سیراب خواهد کرد.

وی اضافه کرد: قله نزدیک است اما باید دقت کنیم اتفاقات روزهای اخیر مخصوصاً بمباران بیمارستان غزه چهره نفاق اسراییل را از بین برد.

حجت الاسلام خضری تاکید کرد: حوادث اخیر غزه مخصوصاً بمباران بیمارستان تزویر اسراییل را برای کسانی که نفاق این رژیم را بار نمی‌کردند آشکار کرد و این قدمی بزرگی برای انزوای اسراییل است

وی در پایان یادآور شد: امروز با پرده برداشتن از نفاق و تزویر رژیم صهیونیستی در حوادث غزه مقدمات نابودی اسراییل فراهم شده است.