نگهبانان خورشید حاصل یک دغدغه جمعی برای میراث فرهنگی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری جوزانی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در خانه جشنواره سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به حضور عوامل تولید این اثر در این رویداد، اظهار کرد: در نگهبانان خورشید تلاش کرده‌ایم به جای تکرار موضوعات رایج در حوزه انیمیشن، سراغ موضوعاتی برویم که کمتر درباره آنها برای مخاطب کودک و نوجوان اثر ساخته شده است.



وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در تولید این فیلم، پرداختن به میراث فرهنگی ایران بود؛ به همین دلیل تلاش کردیم این موضوع را در قالب یک روایت نوجوانانه مطرح کنیم و مخاطب را با مفهوم حفاظت از سرزمین و میراث فرهنگی آن همراه کنیم.



تهیه‌کننده نگهبانان خورشید با بیان اینکه نوجوانان در این فیلم نقش اصلی در حفاظت از سرزمین و میراث فرهنگی دارند، تصریح کرد: نمادهایی مانند شمشیر و عناصر مرتبط با میراث فرهنگی، بخشی از هویت این سرزمین هستند و نگهبانان خورشید نوجوانانی هستند که قرار است از سرزمین و کیان خود نگهبانی کنند.



جعفری جوزانی ادامه داد: پیامی که می‌خواهیم به مخاطب ایرانی و حتی مخاطب بین‌المللی منتقل کنیم این است که فردای ایران باید به دست نوجوانان ایرانی ساخته شود؛ نوجوانانی که نه‌تنها از سرزمین خود، بلکه از میراث فرهنگی آن نیز حفاظت می‌کنند.



وی با اشاره به روایت فیلم درباره مواجهه نوجوانان با کسانی که در پی دستیابی به میراث فرهنگی ایران هستند، گفت: در فیلم تلاش کرده‌ایم این مفهوم را مطرح کنیم که میراث فرهنگی ایران نباید به دست بیگانگان به تاراج برود و به منبع ثروت دیگران تبدیل شود؛ بلکه نسل جوان باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشد.



تهیه‌کننده نگهبانان خورشید همچنین درباره رویکرد تولید این اثر تأکید کرد: اگر کسی فیلم را تماشا کند، نباید احساس کند با اثری سفارشی از سوی یک نهاد فرهنگی مواجه است؛ این فیلم حاصل یک دغدغه جمعی و خانوادگی برای پرداختن به موضوع میراث فرهنگی و مسائل مرتبط با کودک و نوجوان است.



جعفری جوزانی با اشاره به ابعاد تولید این انیمیشن اظهار کرد: حدود ۲۵۰ نفر به مدت دو سال در مجموعه تولید این اثر فعالیت کرده‌اند تا فیلم به مرحله نمایش برسد و تلاش شده است حاصل این کار جمعی، اثری باشد که هم از نظر موضوع و هم از نظر ساختار برای مخاطب کودک و نوجوان قابل توجه باشد.



وی همچنین با اشاره به سابقه حضور عوامل این گروه در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان بیان کرد: عوامل تولید انیمیشن افسانه سپهر نیز سال گذشته در جشنواره حضور داشتند و پس از جشنواره، همزمان با اکران فیلم، کشور درگیر جنگ شد و حوادث مربوط به کودکان و نوجوانان، ضرورت توجه بیشتر به این گروه را برای ما پررنگ‌تر کرد.



تهیه‌کننده نگهبانان خورشید ادامه داد: در جریان جنگ، عوامل تولید افسانه سپهر همراه با شخصیت سپهر به میناب رفتند و در کنار مزار شهدای مدرسه مینا، برای کودکانی که از این حادثه جان سالم به در برده بودند، اکران فیلم برگزار کردند تا از طریق سینما و انیمیشن بخشی از رنج و فشار روانی این کودکان کاهش پیدا کند.



جعفری جوزانی با تأکید بر ضرورت توجه جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به کودکان آسیب‌دیده از جنگ گفت: انتظار داریم در کنار یادکرد از شهدای کودک و نوجوان، فرزندان شهدای این حوادث نیز مورد توجه قرار گیرند؛ کودکانی که ممکن است پدر یا مادر خود را از دست داده باشند و امروز در شرایطی خاص زندگی کنند.



وی افزود: سینما و جشنواره کودک می‌توانند در کنار فعالیت فرهنگی و هنری، نسبت به مسائل اجتماعی کودکان و نوجوانان نیز حساس باشند و تلاش کنند این گروه از کودکان احساس تنهایی نکنند.



جعفری جوزانی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این مجموعه گفت: تلاش ما این است که همچنان موضوعات مرتبط با کودک و نوجوان را با رویکردی متفاوت دنبال کنیم و به سراغ سوژه‌هایی برویم که کمتر در تولیدات انیمیشن مورد توجه قرار گرفته‌اند.