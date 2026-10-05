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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

آغاز فروش بلیت دیدار تراکتور و استقلال تهران

آغاز فروش بلیت دیدار تراکتور و استقلال تهران

تبریز- بلیت دیدار تراکتور و استقلال تهران از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۴ امروز (دوشنبه، ۱۳ مهرماه) به‌صورت اینترنتی فروخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، دیدار دو تیم تراکتور و استقلال تهران از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، از ساعت ۱۷ روز پنج‌شنبه، ۱۶ مهرماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

بلیت این دیدار از ساعت ۱۴ امروز صرفاً به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور به فروش می‌رسد.

باشگاه تراکتور با توجه به جریمه اعمال‌شده به دلیل عدم تطابق آمار بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه و تأکید سازمان لیگ، از هواداران درخواست می‌کند پیش از حضور در ورزشگاه، حتماً نسبت به خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند تا آمار بلیت‌فروشی با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه مطابقت داشته باشد.

کد مطلب 6968691

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    نظرات

    • امیرعلی IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      15 1
      پاسخ
      عالی
    • مهری IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      6 1
      پاسخ
      خوب
    • آیدین اسکندری IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      6 1
      پاسخ
      خیلی خوب است

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