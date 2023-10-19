هنرمندان باید جنایات رژیم صهیونیستی را به تصویر بکشند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یارمحمدی ظهر پنج‌شنبه در حاشیه اجراهای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: جنگ منفور است و برای همه مردم مسلمان، کودکان، مادران و سالخوردگانی که وحشیانه در جنگ کشته می‌شوند ناراحت کننده است.

وی افزود: وظیفه هنرمندان بیان معضلات و پیامدهای مخرب جنگ است و باید نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند.

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این بازیگر تئاتر با تاکید بر جمله «نه به جنگ» اضافه کرد: در تمام نقاط دنیا باید از جنگ و خشونت پرهیز شود.

وی با اشاره به اجرای نمایش تئاتر غول چراغ جادو در این دوره از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اضافه کرد: فلسفه غول چراغ جادو برآورده کردن آرزو است و هدفمان از این اجرا بیان معضلات جامعه بود.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، خاطر نشان کرد: اکنون معضلی بالاتر از جنگ و کودک کشی نداریم و ما هدفمان این بود که در این نمایش این مورد را بیشتر از سایر معضلات جامعه پررنگ کنیم.

محسن یارمحمدی بعنوان مشاور کارگردان و بازیگر «نمایش غول مرحله آخر» در این دوره از جشنواره از تئاتر خیابانی مریوان حضور یافته است که از سال ۱۳۸۴ در این عرصه فعالیت دارد.