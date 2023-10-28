سام کبودوند و مهدیه نساج بازیگران «اولئانا» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سام کبودوند و مهدیه نساج بازیگران نمایشنامه‌خوانی «اولئانا» به‌ نویسندگی دیوید ممت با ترجمه علی‌اکبر علیزاد و کارگردانی ویدا بابالو هستند که به‌زودی در پردیس تئاتر شهرزاد خوانش خواهد شد.

در خلاصه داستان این نمایشنامه خوانی آمده است: «در بازی قدرت چه کسی پیروز خواهد شد؟»

«اولئانا»، دومین تجربه ویدا بابالو پس از نمایشنامه‌خوانی «متولد زمستان امسال» است. وی تاکنون ۲ کتاب «زبان زنان» و نمایشنامه «متولد زمستان امسال» را روانه بازار کتاب کرده است که در سال ۱۴۰۰ نمایشنامه «متولد زمستان امسال» را به بهانه انتشار، در قالب نمایشنامه‌خوانی و با نقش‌خوانی هنرمندان رادیو چون نازنین مهیمنی، مسعود خواجه‌وند، شیرین سپهراد و پویان مقدم در تماشاخانه مهرگان کارگردانی کرد.