به گزارش خبرگزاری مهر، در کمتر از ۷۲ ساعت پس از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه قاتلان داریوش مهرجویی و همسرش با فعالیت شبانه‌روزی کارگاهان ناجا، قضات و بازپرسین قوه قضائیه شناسایی و بازداشت شدند.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با آخرین وضعیت پرونده داریوش مهرجویی و همسرش گفت: به‌محض اطلاع از قتل مرحوم مهرجویی و همسرش، مراتب به رئیس قوه قضائیه گزارش داده و در دستورات تلفنی به پیگیری سریع با استفاده از همه ظرفیت‌ها جهت شناسایی و دستگیری قاتل تاکید شد.

وی افزود: همچنین رئیس قوه قضائیه در تماس تلفنی دستور پیگیری این پرونده را صادر کرد و در جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز دستور دادند تا با بهره‌گیری از تمامی امکانات، هرچه سریع‌تر قاتل یا قاتلان شناسایی شوند و پرونده آن‌ها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود تا خدایی‌ناکرده، امنیت روانی مردم مورد خدشه قرار نگیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: این قبیل موضوعات چنانچه با سرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد، موجب تزریق احساس امنیت هرچه بیشتر به مردم می‌شود و در نقطه مقابل چنانچه در بررسی‌ها و رسیدگی به این قبیل موضوعات، تعلل صورت گیرد، افراد منافق و سودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب، القای ترس و ناامنی می‌کنند.

فاضلی هریکندی گفت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، دستورات لازم جهت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تسریع در کشف جنایت، شناسایی و بازداشت قاتل یا قاتلان صادر شد و به بازپرس ویژه قتل دادسرای فردیس جهت انجام فرایند تحقیقات مقدماتی و همچنین به دادستان فردیس و نیز معاون پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز جهت اعمال نظارت قانونی و پیگیری‌های لازم مأموریت داده شد که در پلیس آگاهی استان البرز مستقر شوند و با اقدامات اطلاعاتی و فنی همه اشخاصی که به‌نحوی می‌توانستند انگیزه قتل را داشته باشند، شناسایی و از آن‌ها تحقیق کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: با تلاش و حضور شبانه‌روزی مقامات قضائی مربوطه و مأموران پلیس آگاهی استان البرز حدود ۲۰ مظنون شناسایی و از آن‌ها توسط بازپرس پرونده و کارآگاهان ویژه قتل پلیس آگاهی استان البرز تحقیق شد.

فاضلی هریکندی بیان کرد: هم‌زمان آثار به‌جا مانده در صحنه قتل مرحوم داریوش مهرجویی جهت بررسی به آزمایشگاه تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا ارسال شد. همچنین در بازجویی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته، چند نفر از مظنونان که بازداشت شده بودند، اقاریری در خصوص قتل و نحوه آن داشتند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: علاوه بر اقرار متهمان، حسب تائید و اعلام آزمایشگاه تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا برخی از آثار به‌جا مانده از صحنه قتل از قبیل نمونه خون و بزاق نیز که قبلاً جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال شده بود، با نمونه خون و بزاق تعدادی از متهمان مطابقت دارد؛ لذا در خصوص برخی از متهمان علاوه بر اقرار، ادله و قرائن دیگر از جمله مطابقت نمونه آثار به‌جامانده و برداشت شده از صحنه قتل و منزل مقتولان با متهمان بازداشت شده وجود دارد.

وی بیان کرد: تحقیقات انجام شده تاکنون حکایت از آن دارد که علت و انگیزه قتل به جهت وجود اختلافات شخصی مابین متهمان و مقتولان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: به این ترتیب در کمتر از ۵ روز از وقوع قتل و کمتر از سه روز از صدور دستور ویژه رئیس قوه قضائیه جهت شناسایی و دستگیری سریع قاتل یا قاتلان مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، متهمان شناسایی شدند.

فاضلی هریکندی گفت: با توجه به تعدد متهمان، تحقیقات تکمیلی جهت بررسی دقیق نحوه، چگونگی و جزئیات قتل، تعداد دقیق متهمان، میزان و نوع دخالت هریک از متهمان در قتل از قبیل مشارکت یا معاونت و بررسی دقیق سایر ابعاد پرونده در حال انجام است که در این خصوص پس از تکمیل تحقیقات نتیجه قطعی اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: بعد از انجام تحقیقات اولیه از متهمان بازسازی صحنه جرم با تشخیص بازپرس ویژه پرونده صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اخبار منتشرشده در فضای‌مجازی درباره طراحی قتل از سوی باجناق‌های مرحوم داریوش مهرجویی و اجیر کردن متهمان جهت قتل صحیح نبوده و تکذیب می‌شود و با توجه به کذب و جرم بودن موضوع دستور تشکیل پرونده قضائی و تعقیب کیفری برای منتشر کننده این خبر کذب صادرشده است.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: از رسانه‌ها تقاضا می‌شود از انتشار اخبار غیرواقع در خصوص این موضوع خودداری کنند.