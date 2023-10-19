به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی در اجتماع طلاب مشهدی در محکومیت جنایات اسرائیل در غزه اظهار کرد: ما فقط سبک و شیوه امام خمینی (ره) را مطالعه و در کشور خود پیاده کردیم و در هر نقطه جهان نیز اگر رمز و راز عملکرد ما را بپرسند این راه را نشان خواهیم داد.

رهبر شیعیان نیجریه با اشاره به موفقیت قطعی فلسطینی‌ها ادامه داد: مردم قدرت اصلی هستند، وقتی به خدا توکل کرده باشیم با دست در دست هم قراردادن، پیروز خواهیم شد.

وی گفت: مردم فلسطین در شرایط سختی زندگی می‌کنند، برادران و خواهران ما شکنجه و کشته می‌شوند، لذا هدف اصلی محو صهیونیسم است.

زکزاکی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود دشمنان ما ابرقدرت هستند و از نیروی بالای نظامی برخوردارند صحت ندارد، چراکه قدرت و همبستگی آنها دروغین است.

رهبر شیعیان نیجریه افزود: آنها وقتی همبستگی و مقاومت مردم فلسطین را دیدند، به بمباران و هدف قراردادن کودکان و افراد غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی روی آوردند که نشان دهنده بزدلی و ضعف‌شان است.

وی گفت: در مسائل جنگی افراد نظامی رو در روی هم هستند اما کشتار غیرنظامیان در غزه نشان از ضعف صهیونیست‌ها است، امیدواریم به زودی همه شاهد پیروزی جبهه مقاومت و دستاوردهای آن باشیم.

زکزاکی ضمن تاکید بر دعای شبانه روزی برای پیروزی جبهه مقاومت در فلسطین اظهار کرد: مردم از آینده و نتایج رویدادهای جاری در فلسطین می‌پرسند، باید اینگونه پاسخ داد که ما فشارهای بیشتری را تحمل کرده ایم، پس به طور حتم تحمل فشارهای کنونی ما را به پیروزی خواهد رساند.

رهبر شیعیان نیجریه به حرکت گروه «اخوان المسلمین» در دوره معاصر اشاره و بیان کرد: حرکت این گروه اسلامی یک تجربه خوب است، با وجود اینکه آنها مدت‌ها در کنار و حاشیه قرار گرفته بودند اما اکنون شاهد هستیم حرکت اخوان المسلمین با موفقیت همراه شده است.

وی تاکید کرد: اکنون تصاویری از تجمعات و همبستگی مردم نیجریه با فلسطین را می‌بینیم، این جمعیت بسیار نشان از قدرت مردمی حرکت اسلامی دارد.

زکزاکی، نژاد پرستی رسوخ کرده در آفریقا را موجب ایجاد کدورت در کشورهای این قاره دانست و گفت: دشمنان می‌خواهند با این موضوع ملت‌ها را به جدایی و جدایی طلبی بکشانند.