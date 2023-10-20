اعلام هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان/ بارندگی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز جمعه سامانه کم فشار بارشی و برودتی در اغلب نقاط استان سمنان مستقر می‌شود در نتیجه باید انتظار بارش و کاهش دما را در ۲۴ ساعت آتی داشت.

ورود سامانه کم فشار بارش زا به استان سمنان سبب شده تا اداره کل هواشناسی استان هشدار نارنجی را صادر و نسبت به سرما زدگی مزارع و باغات کشاورزی و همچنین آبگرفتگی احتمالی معابر بین شهری، هشدار دهد. از مردم همچنین خواسته شده تا امروز از حضور در ارتفاعات خودداری کرده و به خصوص در مصب رودخانه‌ها و مناطق آبگیر اتراق نداشته باشند.

وزش باد شدید و کاهش دمای هوا تا شش درجه از دیگر تأثیرات این سامانه بارشی است.

سامانه بارشی به خصوص شمال استان سمنان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و از کشاورزان خواسته شده تا اقدامات لازم برای مقابله با سرما و تگرگ را در دستور کار قرار دهند. سامانه کم فشار بارشی و برودتی تا شنبه در استان سمنان استقرار خواهد داشت در نتیجه شاهد تداوم بارندگی‌ها تا فردا خواهیم بود همچنین طبق اعلام هواشناسی در نواحی کوهستانی احتمال بارش پراکنده برف نیز وجود دارد.

وزش باد شدید و گرد و خاک از تأثیرات سامانه کم فشار بارشی در سمت‌های جنوبی و غربی استان سمنان خواهد بود. هواشناسی از مردم خواسته تا از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی خود داری کنند چرا که در این مناطق سرما و بارش‌ها شدید تر خواهد بود.

دمای هوا در اکثر نقاط استان سمنان تا شش درجه سردتر خواهد شد در نتیجه از امروز هوای سردتری نیز بر اکثر نواحی استان سیطره خواهد یافت و در نهایت احتمال کولاک و کاهش دید در نواحی کوهستانی، دیگر هشداری است که از سوی سازمان هواشناسی اعلام شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان ۲۶ و ۱۱ درجه بالای صفر است و امروز آسمان در مرکز استان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و بارش در ارتفاعات پیش بینی شده است. شاهرود روز جمعه را ابری آغاز کرده و در ارتفاعات باران می‌بارد این بارش همچنین تأثیرات برودتی خود را در شهر گذاشته و هوا قدری خنک‌تر شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۲۰ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است. دامغان نیز هوایی ابری دارد بیشینه و کمینه دمای هوای دیار صددروازه برای امروز ۲۱ و هشت درجه بالای صفر است و شاهد وزش باد شدید در این شهرستان خواهیم بود.

دیگر نقاط استان سمنان نیز امروز تحت تأثیر سامانه کم فشار بارشی، هوایی سردتر، آسمانی ابری همراه با بارش پراکنده باران خواهند داشت.