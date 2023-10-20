کتاب «نحو قرآن» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نحو قرآن (کاربرد قواعد نحوی در قرآن کریم)» اثر محمدحسن ربانی در ۹۱۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

اثر پیش رو بر آن است تا قواعد نحوی را در کاربرد قرآنی تبیین کند. نویسنده با بهره‌گیری از مباحث نحوی الفیه ابن مالک و قول مشهور نحویین و پرهیز از ذکر اقوال غیر مشهور، این کتاب را سامان داده و به مدد مثال‌های قرآنی و شرح و بیان شواهد آیات با استفاده از تفاسیر معروف، کار را برای خوانندگان ساده کرده است.

این کتاب در هفت بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان کلیات به بررسی کلمه و کلام و اِعراب و بنا پرداخته است. بخش دوم با عنوان «مرفوعات» به تشریح بحث فاعل، نایب فاعل و مبتدا و خبر پرداخته، افعال ناقصه، افعال قلوب افعال مقاربه را بیان کرده و حروف مشتبه بالفعل، «ما» و «لا» مشتبه به «لَیسَ» و لاء نفیِ جنس را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده در سومین بخش از کتاب حاضر با عنوان «منصوبات» مفعول به، مفعول له و مفعول فیه را مورد تأکید قرار داده، مفعولِ مطلق، مفعول معه و حال را تبیین کرده، و منصوب به نزعِ خافض، استثنا و تمییز را شرح داده و منادی، اختصاص، الاغراء و تحذیر را به رشته تحریر درآورده است.

«مجرورات» عنوان چهارمین بخش از کتاب مذکور بوده که در آن اضافه، حروف جَر و انواع جمله بررسی شده است.

بخش پنجم با عنوان «معارف» بحث ضمایر، بحث عَلَم، اسماً اشاره و تعریف به اَل را مورد تأکید قرار داده است.

بخش ششم با عنوان «مشتقات» به تشریح اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و صیغه مبالغه پرداخته و اسم تفضیل، اسم زمان و مکان - مصدر میمی فعل تعجب و مصدر را بیان کرده است.

هفتمین و آخرین بخش از این کتاب با عنوان «توابع» به بررسی نَعت، تأکید، عطف نسق و عطف بیان پرداخته بدل غیر منصرف بحث اشتغال و باب تنازع را تبیین کرده افعال مدح و ذم، اسماً افعال و تعدیه را شرح داده و افعال لازم، نواصب و جوازم، جمع مکسر و تمیز را به رشته تحریر درآورده است.