۶۸ روستای لاهیجان از آب شرب بهداشتی بهره مند می شوند

مازیار علی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح محرومیت زدایی وزارت نیرو اظهار کرد: این طرح در استان گیلان با اعتباری حدود بر ۱۸ هزار میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال توسط قرارگاه سپاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجرا است که با اجرای این طرح ۷۱۱ روستا در ۱۲ شهرستان استان گیلان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می‌شود.

علی پور افزود: از این تعداد روستای محروم و فاقد آب شرب، ۶۸ روستا مربوط به شهرستان لاهیجان است که با اعتباری حدود بر یک هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.

وی ادامه داد: با اتمام اجرای طرح جهاد آبرسانی در شهرستان لاهیجان، بیش از ۱۴ هزار و ۸۵۹ خانوار ساکن در دهستان‌های لیالستان، بازکیاگوراب و آهندان در بخش مرکزی و دهستان‌های رودبنه و شیرجوپشت در بخش رودبنه از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بهره مند و به آب سالم و بهداشتی دسترسی خواهند داشت.

علی پور تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این طرح شامل توسعه خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب به طول بیش از ۱۱۴ کیلومتر، حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه در منطقه کیسم توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجرا است.