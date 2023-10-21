به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بسیج اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان بیانیه صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ»

«و به زودی ستمکاران می‌فهمند که در چه چاهی گرفتار شده اند» شعرا -۲۲۷

جنایت عظیم در بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به شهادت صدها تن از کودک، زن و مرد مظلوم و بی‌گناه فلسطین شد؛ برای هر انسان دارای وجدان آگاه در جهان غیرقابل تحمل است. رژیم غاصب صهیونیستی در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین، با ارتکاب این فاجعه‌ی غیرانسانی، باری‌دیگر خوی درندگی و ددمنشانه خود را به همه جهانیان نشان داد و ثابت کرد که کوچک‌ترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ ندارد. این کشتار، ادامه قتل‌های دیریاسین و صبرا و شتیلاست و این جنایت چهره واقعی رژیم و حامی شیطانش را نشان داد.

دانشگاهیان کرمان، ضمن محکوم‌کردن این قتل عام و جنایت بشری و ابراز عمیق‌ترین مراتب همدردی با ملت مظلوم فلسطین، اعلام می‌دارند:

۱- از نهادهای بین المللی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند، انتظار داریم.

الف- ضمن احقاق حق ملت مظلوم و دردکشیده فلسطین به ویژه زنان و کودکان بی پناه، و محکوم نمودن این حملات، جلوی تجاوزگری و زورگویی رژیم صهیونیستی را بگیرند و صدای رسای مردم مظلوم فلسطین در منطقه و جهان در احقاق حق خود علیه اشغالگری رژیم اسرائیل باشند و برای توقف جنایات رژیم کودک‌کش و نژادپرست، اقدام فوری و عاجل، انجام دهند و این مستلزم اتخاذ موضعی جدی و قاطع در رابطه با حمایت از غیرنظامیان است.

ب- اقدامات این رژیم نقض همه قوانین بین المللی از قبیل کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ درخصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ، معاهده بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ است. جنایات ناشی از هفت دهه تجاوز و غصب رژیم صهیونسیتی باید در محاکم بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و جنایتکاران آن باید به دادگاه صالحه سپرده شوند.

پ- ایجاد فوری گذرگاه‌هایی امن در غزه به منظور رساندن غذا و دارو به غیرنظامیان محاصره شده در غزه ضرورت دارد و مسئولیت ادامه نقض قوانین بین‌المللی متوجه نیروهای اشغالگر اسرائیلی و نهادهای بین المللی می‌باشد.

۲- حمایت آمریکا و کشورهای غربی از تجاوزات آشکار رژیم اشغالگر اسرائیل علیه موجودیت، هویت و حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت یک ملت، نشان‌دهنده مشارکت آنان در «جنایت علیه بشریت» و «جنایات جنگی» است و آنان در مقابل وجدان بشریت و تعهدات خود در قبال حقوق بین‌الملل بشر مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند.

۳- از همه دولت‌های عربی و اسلامی، چهره‌های تأثیرگذار و همه آزادی خواهان جهان و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهیم که ضمن هوشیاری در برابر دوگانه مزوّرانه «ظلم – مظلوم‌نمایی» این رژیم سفاک، در برابر این جنایات هولناک سکوت و مصلحت‌سنجی را کنار گذاشته و ضمن محکومیت صریح و قاطع اقدامات ددمنشانه این رژیم، حمایت کامل و عاجل سیاسی، مادی و معنوی از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم غزه به عمل آورند و برای حمایت همه‌جانبه از فلسطین و مقاومت مردمی متحد شوند و ضمن قطع روابط خود با رژیم نامشروع و غیرقانونی صهیونیستی سفرا و نمایندگان این رژیم جعلی را از کشورها و مجامع بین‌المللی اخراج نمایند.

۴- از همه انسان‌ها و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان می‌خواهیم تا با ابراز همدردی از این واقعه دردناک و محکوم کردن این عمل ننگین، خواستار قطع ارتباط دولت‌های متبوع و مجازات این رژیم منحوس جعلی شده و در پایان دادن به رنج‌های ملت مظلوم فلسطین بپاخیزند.

نصر من الله و فتح قریب

بسیج اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان