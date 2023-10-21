تصادف در محور روستایی بردسکن منجر به کشته شدن یک نفر شد

محمد مهدوی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور بردسکن به شهر آباد از لحاظ ترافیکی به جهت تعریض بودن محور مشکلی را ندارد اما سرعت زیاد رانندگان خودروها هر چند گاه موجب حوادثی ناگوار می‌شود.

جانشین پلیس راه بردسکن با بیان اینکه دو خودرو پراید که هر یک از سمت مقابل خود در حرکت بوده‌اند، به علت انحراف به چپ ناشی از سبقت یکی از رانندگان خودروها بهم برخورد کردند که متأسفانه بر اثر شدت تصادف هر دو راننده خودروهای پراید مجروح که با حضور پلیس و اورژانس ۱۱۵ بردسکن به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: راننده خودرویی که از سمت بردسکن به سمت روستای محمد آباد در حرکت بوده پس از ساعاتی علیرغم تلاش‌های پزشکان به علت صدمات و جراحات وارده فوت کرد.

مهدوی نژاد ضمن هشدار به رانندگان گفت: مسیرهای روستایی سرعت در روز ۶۰ کیلومتر و در شب ۴۰ کیلومتر است که متأسفانه سرعت زیاد رانندگان این دو دستگاه منجر به حادثه‌ای ناگوار و عزادار شدن خانواده‌ای به جهت فوت جوان ۲۰ ساله خانواده شد.

جانشین پلیس راه بردسکن افزود: خانواده‌ها به جهت ایمنی بیشتر و رانندگان که در این مسیر تردد دارند، باید رعایت سرعت مطمئنه را در روز و شب داشته باشند. مسیر بردسکن به شهر آباد به ۱۵ روستای بخش شهرآباد منتهی می‌شود که روزانه محل تردد صدها وسیله سبک و سنگین و موتور سیکلت های زیاد است.

به گفته وی پلیس در این محور حضور دارد ولی بهترین داور مردم هستند که نباید در این محور بیش از سرعت قانونی حرکت کنند.