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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۵

شهردار منطقه ۳ تبریز تشریح کرد؛

آخرین وضعیت میدان تیر ارتش در تبریز

آخرین وضعیت میدان تیر ارتش در تبریز

تبریز-شهردار منطقه ۳ از آغاز فرایند آماده سازی قطعات تفکیکی اراضی میدان تیر با کاربری‌های مختلف مسکونی، تجاری خدماتی، ورزشی وتفریحی وهمچنین فضای سبز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تعیین تکلیف اراضی ۵۹ هکتاری این میدان به منظور ایجاد کاربری‌های مسکونی، تجاری، خدماتی، ورزشی و تفریح و فضای سبز از آغاز فرایند آماده سازی این اراضی خبر داد و اظهار کرد: با آغاز عملیات آماده سازی این اراضی شهروندانی که دارای قرارداد خرید از این اراضی هستند می‌توانند جهت دریافت پروانه به شهرداری منطقه ۳ مراجعه کنند.

وی افزود: احداث چند رشته خیابان از جمله یک رشته خیابان ۴۵ متری و چند مسیر دیگر از مهمترین اقداماتی است که در داخل این محدوده عملیاتی می‌شود و این امر باعث می‌شود تا عبور و مرور در داخل آن به سهولت انجام شود.

شهردار منطقه ۳ گفت: همچنین در داخل این سایت چند پارک محله‌ای آماده سازی خواهد شد.

قاسمی با اشاره به ساماندهی این محدوده، گفت: این محدوده که در جنوب منطقه واقع شده از وسعت زیادی در منطقه برخوردار است و ساماندهی آن می‌تواند در مباحث مختلفی از جمله اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای مالکان منطقه و شهرداری تبریز تأثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: رونق ساخت و ساز مبتنی بر مراحل قانونی در این محدوده و همچنین تعیین تکلیف املاک و اراضی میدان تیر یک منبع درآمد برای اهالی منطقه خواهد بود و از طرفی از ساخت و ساز غیرمجاز پیشگیری خواهد کرد و همچنین ایجاد فضای سبز در این محدوده شور و نشاط را در این بخش از شهر حاکم خواهد کرد.

شهردار منطقه ۳ تبریز با اشاره به اینکه اراضی میدان تیر قدیم ارتش واقع در بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی (کمربندی میانی) و حوزه شهرداری منطقه ۳ تبریز، سال‌ها بصورت بلاتکلیف رها شده و موجب آلودگی بصری و ایجاد برخی معضلات شهری و اجتماعی در این منطقه شده بود، افزود: بر همین اساس، تعیین تکلیف این اراضی و ساماندهی آن از سال‌های گذشته در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و طرح‌های پیشنهادی مختلفی برای احیا و بازنگری آن مطرح شده بود که در این راستا سرانجام کلیات طرح بازنگری شده میدان تیر قدیم تبریز از سوی شورای شهر تبریز مصوب و به زودی عملیات آماده سازی این اراضی شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا نواری با عرض ۳۰ متر در طول پروژه و در مجاورت بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی (کمربندی میانی) به عنوان فضای سبز، مسیر دوچرخه سواری و جاده سلامت احداث خواهد شد.

شهردار منطقه ۳ تبریز همچنین از احداث بزرگترین مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی بانوان در داخل این مجموعه خبر داد و افزود: برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی بانوان اعتباری بالغ ۲۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که احداث این مجموعه می‌تواند در پر کردن اوقات فراغت بانوان و همچنین سلامت وشادابی آنها نقش تأثیرگذار داشته باشد.

کد مطلب 5918980

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      8 3
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      ای کاش منزل مسکونی درست نکنند . تبریز از آلودگی در فشار است بهتراست بجای مسکونی پارک درست کنند و هم چنین در اونطرفا وجود "جایگاه سوخت " بیشتر احساس میشود . حالا که امکان ایجاد است به فکرش باشید . بعد از آنکه انبوه سازی شد و فضا پر شد دیگر چاره ای نیست " پارک و جایگاه سوخت "
    • هموطن IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      5 1
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      با درود فراوان،شهردار،شورای شهر،مسئولین محترم وقت می توانستند با تعریض کمربندی از چهار راه آبرسان تا چهار راه لاله از این موقعیت استفاده کرده و قطعاتی که در مسیر قرار می‌گرفت به آنها در این مکان زمین داده شود و ترافیک از کمر بندی از بین می رفت و از آلودگی هوا هم کاسته میشد با سپاس
    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
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      ساختمان شیخ الرییس و سلامت رو ببرن اینجا با فضای سبز. بسه دیگه زمین مسکونی
    • محمد IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      0 0
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      سلام خواهشاً دست نزنن بهتره تا یه طرح درست حسابی داشته باشن
    • همشهری IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
      0 0
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      بهتره این منطقه به ساکنین اون منطقه اختصاص داده بشه تا از مناطق کوه پایه ای خارج بشن چون وضعیت منازل مسکونی اون منطقه زیاد برازنده شهرمون و شهروندانمون و ساکنین اونجا نیس تا اینکه زمین هارو بفروشن به دلالان جماعت و منافع برای اونا حاصل بشه به فکر کیفیت باشین لطفا

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