به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان کردستان در حالی برگزار شد که اعضای مجمع با رأی کامل خود بار دیگر سکان هدایت این هیئت را به باقر محمدی سپردند؛ انتخابی که در کنار ارائه گزارشی از عملکرد دوره گذشته، برنامه‌های چهار سال آینده این رشته را نیز در کانون توجه قرار داد.

فعالیت سازمان‌یافته کونگ‌فو در تمامی شهرستان‌های استان، حضور ورزشکاران این رشته در برخی مناطق روستایی و کسب جایگاه‌های برتر در ارزیابی‌های فدراسیون، از جمله محورهایی بود که در این مجمع مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای توسعه بیشتر کونگ‌فو در کردستان تأکید شد.

تأکید بر توسعه کونگ‌فو در سراسر کردستان

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان پیش از ظهر سه شنبه در این مجمع با تبریک انتخاب مجدد رئیس هیأت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان، اظهار کرد: رأی اعضای مجمع به باقر محمدی نشان‌دهنده رضایت از عملکرد دوره گذشته و اعتماد به برنامه‌های پیش‌رو است.

فرزاد خاکی افزود: انتظار می‌رود در دوره جدید نیز روند فعالیت‌های هیأت با جدیت دنبال شود و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه کونگ‌فوی کردستان در سطح کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده این رشته در استان، گفت: فعالیت کونگ‌فو در هر ۱۰ شهرستان کردستان نشان می‌دهد که این رشته توانسته جایگاه مناسبی در میان ورزشکاران مناطق مختلف پیدا کند و باید برای حفظ و تقویت این ظرفیت برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان توسعه کونگ‌فو در مناطق کمتر برخوردار را یکی از اولویت‌های مهم دانست و ادامه داد: فعالیت ورزشکاران سازمان‌یافته در برخی روستاهای استان، ظرفیت ارزشمندی است که باید با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب توسعه پیدا کند.

خاکی افزایش شمار ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه‌شده را از شاخص‌های مهم رشد این رشته عنوان کرد و خواستار تداوم روند توسعه فعالیت‌های کونگ‌فو در شهرستان‌ها و مناطق روستایی شد.

همکاری شهرستان‌ها زمینه‌ساز رشد ورزش قهرمانی است

وی با تأکید بر نقش تعامل میان هیئت استانی و مجموعه‌های شهرستانی اظهار کرد: ارتباط مستمر با هیئت‌های شهرستانی و بهره‌گیری از ظرفیت فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها می‌تواند به گسترش زیرساخت‌ها و افزایش مشارکت در این رشته کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت انتخاب اعضای مجموعه مدیریتی هیئت بر مبنای توانمندی و شایستگی تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود تیم اجرایی جدید با انسجام و هماهنگی بیشتر، برنامه‌های دوره آینده را عملیاتی کند.

خاکی در ادامه با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شیوه برگزاری مجامع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی گفت: مطابق دستورالعمل جدید وزارت ورزش و جوانان، فرآیند تعیین برخی اعضای هیئت رئیسه پس از معرفی رئیس هیئت و طی مراحل قانونی انجام خواهد شد و انتخاب بازرس همچنان از طریق رأی اعضای مجمع صورت می‌گیرد.

وی در پایان انتخاب محمد فیض‌بخش به عنوان بازرس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی کردستان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این رشته با تداوم برنامه‌ریزی و همکاری جامعه ورزشی استان، در رقابت‌های ملی و بین‌المللی نیز دستاوردهای بیشتری کسب کند.

محمدی برای چهار سال دیگر رئیس هیأت کونگ‌فو شد

مجمع انتخاباتی هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان کردستان با حضور اعضای مجمع در سنندج برگزار شد و باقر محمدی تنها نامزد ریاست این هیئت بود که توانست با کسب تمامی ۱۸ رأی مأخوذه، برای دومین دوره متوالی ریاست هیئت را بر عهده بگیرد.

بر اساس نتیجه این انتخابات، محمدی تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۹ مسئولیت هدایت هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان کردستان را بر عهده خواهد داشت.

رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی کردستان در این مجمع گزارشی از عملکرد دوره گذشته ارائه کرد و گفت: این هیئت در سه سال متوالی توانسته در ارزیابی فدراسیون کونگ‌فو جایگاه نخست کشور را به دست آورد و در یک سال نیز در رتبه دوم قرار گرفته است.

باقر محمدی یکی دیگر از دستاوردهای دوره گذشته را افزایش میزبانی مسابقات و برنامه‌های رسمی فدراسیون در استان دانست و افزود: برگزاری رویدادهای مختلف در کردستان با مشارکت و همراهی ورزشکاران، مربیان و مجموعه مدیریتی هیئت امکان‌پذیر شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دوره جدید ریاست هیئت ادامه داد: هدف ما این است که نقش کردستان در اجرای برنامه‌های فدراسیون پررنگ‌تر شود و استان بتواند میزبانی بیشتری از رقابت‌ها و رویدادهای ملی این رشته را بر عهده بگیرد.

افزایش خانه‌های کونگ‌فو در شهرستان‌ها

رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی کردستان توسعه زیرساخت‌ها را از برنامه‌های اصلی دوره جدید عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد خانه‌های کونگ‌فو در شهرستان‌های مختلف و فراهم کردن زمینه فعالیت گسترده‌تر این رشته در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

محمدی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت موجود در شهرستان‌ها و استقبال ورزشکاران، تلاش می‌شود زمینه توسعه فعالیت‌های کونگ‌فو در مناطق مختلف استان فراهم شود و تعداد بیشتری از ورزشکاران به صورت سازمان‌یافته در این رشته فعالیت کنند.

وی همچنین بر تداوم حضور کردستان در برنامه‌ها و رویدادهای فدراسیون تأکید کرد و افزود: یکی از اهداف اصلی هیئت در دوره جدید، حفظ جایگاه استان در سطح کشور و حرکت به سمت موفقیت‌های بیشتر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

در پایان این مجمع، محمد فیض‌بخش نیز با کسب ۱۷ رأی از مجموع ۱۸ رأی مأخوذه، به عنوان بازرس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان کردستان انتخاب شد.