خبرگزاری مهر، گروه استانها-الهه کیانی: مشکل پساب و بوی نامطبوع کارخانه قند یاسوج از سال گذشته به یکی از مطالبات جدی شهروندان و دغدغه دستگاههای نظارتی تبدیل شد، با وجود وعدههای مسئولان کارخانه برای اصلاح سیستم تصفیه فاضلاب و رفع آلودگی، این معضل همچنان ادامه یافت.
در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد به دلیل بیتوجهی این واحد صنعتی به اخطارهای زیستمحیطی و استمرار ورود پساب آلاینده به رودخانه بشار، پرونده کارخانه قند یاسوج به مراجع قضایی ارجاع شده است.
عبدالله دیانتینسب تأکید کرد که بازدیدهای کارشناسی پس از پایان مهلتهای قانونی نشان داد اقدام مؤثری برای رفع آلودگی انجام نشده و حفاظت از سلامت مردم و صیانت از منابع آبی، برخورد قانونی با این واحد را اجتنابناپذیر کرده است.
همزمان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان، با هشدار نسبت به پیامدهای بهداشتی این وضعیت اعلام کرد بر اساس گزارشهای کارشناسی، منشأ اصلی بوی نامطبوع، فاضلاب صنعتی کارخانه قند است، هرچند احتمال ورود فاضلاب خانگی نیز وجود دارد.
مسلم شریفی بر ضرورت تفکیک فاضلاب صنعتی و خانگی، تکمیل سیستم تصفیه و همکاری همه دستگاههای مسئول برای رفع تهدیدهای بهداشتی و زیستمحیطی تأکید کرد.
مهلت یکماهه دادستانی
با ادامه این روند، موضوع در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در نشست مشترک دادستانی، ادارهکل حفاظت محیطزیست، دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان کارخانه بررسی شد.
در این نشست، حامد جلالفر، معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به مکاتبات و اخطارهای متعدد از سال گذشته، از تعیین مهلت یکماهه برای رفع آلودگی خبر داده بود و هشدار داد در صورت اجرا نشدن تعهدات، برخورد قضایی با این واحد صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد.
پایان مهلت؛ بازداشت مدیرعامل کارخانه
با پایان یافتن مهلت تعیینشده و تداوم مشکلات زیستمحیطی، برخورد قضایی وارد مرحله عملیاتی شد.
پس از پایان مهلت یکماهه و احراز اجرا نشدن کامل تعهدات زیستمحیطی، مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با دستور مقام قضایی بازداشت شد، این اقدام در راستای اجرای مصوبات نشستهای نظارتی، صیانت از حقوق عامه و الزام واحد صنعتی به رفع آلودگیهای زیستمحیطی و بهداشتی انجام شد.
محیط زیست: منشأ بو بدون تردید کارخانه قند است
پس از پایان مهلت دادستانی، معاون محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر از انجام بازدید میدانی و بررسی آخرین اقدامات کارخانه خبر داد.
رحمتالله جهانشاهی گفت: سه اقدام اساسی شامل نصب و راهاندازی فیلتر اینتر ممبران، راهاندازی واحد نرمهگیر و ایجاد سپتیک بهداشتی عایق و جداسازی آن از شریان پساب صنعتی در کارخانه انجام شده است.
وی افزود: بخشی از پساب نیز به عنوان آب صنعتی بازچرخانی میشود و این سامانهها هماکنون وارد مدار بهرهبرداری شدهاند.
معاون محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در عین حال هرگونه تردید درباره منشأ بوی نامطبوع منطقه را رد کرد و گفت: بوی موجود در منطقه بدون شک ناشی از کارخانه قند بوده و بوی مشخص چغندر است و هیچ شکی در این خصوص وجود ندارد.
به گفته وی، هرچند اقدامات اولیه انجام شده، اما برای قضاوت درباره نتیجه نهایی باید پساب قدیمی موجود در حوضچهها تخلیه شود و حداقل یک هفته زمان لازم است تا کیفیت واقعی پساب خروجی مورد ارزیابی قرار گیرد.
جهانشاهی تأکید کرد: پس از این مدت، نمونهبرداری و آنالیز نهایی انجام خواهد شد و اگر خروجی با استانداردهای محیط زیست مطابقت نداشته باشد، پیگیریهای قانونی ادامه مییابد.
وعده جدید کارخانه؛ ۲۸ میلیارد تومان هزینه و چشمانتظار ارزیابی نهایی
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرحهای فوری برای بهبود وضعیت پساب خبر داد.
آرش محمد قاسمی گفت: طی دو هفته اخیر سیستم فیلتر ممبرانی راهاندازی شده، سپتیکها از مدار فاضلاب صنعتی جدا شده و بازدید کارشناسان محیط زیست نیز انجام گرفته است.
وی مدعی شد نتایج اولیه نمونهبرداریها کیفیت مطلوب پساب خروجی را نشان میدهد و وضعیت فعلی نسبت به گذشته به طور کامل متحول شده است.
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه تاکنون ۲۸ میلیارد تومان برای اجرای اقدامات فوری شامل نرمهگیر، فیلتر ممبران و سپتیک هزینه شده است، افزود: احداث تصفیهخانه کامل نیازمند حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار و بین یک تا دو سال زمان است.
وی همچنین از پیگیری دریافت تسهیلات برای تکمیل تصفیهخانه خبر داد و اظهار امیدواری کرد ظرف یک هفته آینده با تخلیه کامل پسابهای قدیمی، خروجی کارخانه به طور کامل با استانداردهای محیط زیست منطبق شود.
آزمون یکهفتهای؛ پایان یک بحران یا آغاز فصل تازه؟
اکنون پرونده پساب کارخانه قند یاسوج به نقطه حساسی رسیده است؛ از یک سو، دستگاه قضایی با ورود مستقیم، اخطارها را به مرحله برخورد قانونی رسانده و مدیرعامل کارخانه نیز بازداشت و بعد از قرار وثیقه آزاد شد و از سوی دیگر، محیط زیست و مسئولان کارخانه از اجرای اقدامات اصلاحی و آغاز بهرهبرداری از تجهیزات جدید خبر میدهند.
با این حال، نتیجه نهایی به ارزیابیهای محیط زیست در روزهای آینده وابسته است؛ ارزیابیای که مشخص خواهد کرد آیا هزینههای انجامشده و وعدههای جدید توانستهاند یکی از قدیمیترین مطالبات زیستمحیطی مردم یاسوج را به سرانجام برسانند یا پرونده این واحد صنعتی همچنان در مسیر پیگیریهای قضایی و نظارتی باقی خواهد ماند.
نظر شما