بهروز مردانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این اراده خداوند است که مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند و وارث زمین شوند.

وی با بیان اینکه ما جریان صهیونیست را از دین یهودیت جدا می‌دانیم، تصریح کرد: صهیونیست جهانی که ملقمه‌ای از تندروهای مسیحیت، صهیونیست و امپریالیسم جهانی است، با افکار خاص خود ارتباطی با دین شناسنامه‌دار یهودیت ندارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جریان اصیل یهودیت با اسرائیل مخالف هستند ادامه داد: اخیراً دولت نامیمون و بدون استحکام اسرائیل که مشروعیت کافی ندارد با اعضای تندروی خود اقدامات شنیعی در ورود به مسجد الاقصی از خود نشان دادند که برای مردم فلسطین تحریک‌آمیز بوده است.

عملیات الاقصی پاسخی کوبنده‌ای بود به ۷۵ سال اشغال‌گری

وی بیان داشت: عملیات الاقصی پاسخی کوبنده‌ای بود به ۷۵ سال اشغال‌گری، آوارگی، تحقیر یک ملت و کوچاندن آن‌ها و ظلم‌های بسیاری که در حق آن‌ها شده بود و شاید این عملیات پاسخ به این اقدامات است.

مردانی‌نژاد با اشاره به اینکه از ابتدای سال میلادی تاکنون بیش از ۲۰۰ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده و این بی‌سابقه است بیان داشت: ما شاهد بودیم که چه توهین‌هایی به زنان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل شد، همین اقدامات بود که منجر به فوران خشم انباشته شده مردم این سرزمین‌ها همچون یک آتشفشان شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این عملیات هوشمندانه و با فراست حماس، شکست بزرگ اطلاعاتی نه فقط برای سازمان موساد، بلکه برای سی آی ای، ام آی اس، ام آی سیکس انگلیس و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی فعال در این منطقه محسوب می‌شود و همه را در شوک فرو برد.

وی افزود: عملیات طوفان الاقصی پرحجم‌ترین تلفات و خسارات را در طول تاریخ تأسیس این غده سرطانی بر جای گذاشت و حالا کشتار مردم بی‌دفاع غزه نتیجه شوکی است که اسرائیل هنوز از آن خارج نشده.

مردانی نژاد گفت: ظرفیت‌های کشورهای اسلامی بسیار بالا است، که یا از آن غافل هستند یا خودشان را به غفلت زده‌اند، از همین‌رو موضع چندانی در دفاع از فلسطین نمی‌گیرند.

وی بیان داشت: همه ظرفیت‌های استراتژیک، ژئو استراتژیک، ژئوپولیتیک، ژئو اکونومیک و ژئو کالچرال در منطقه موجود است، شاهرگ انرژی دنیا به کشورهای اسلامی متصل است، چهار تنگه بسیار مهم در دست جهان اسلام قرار دارد و همه این‌ها می‌تواند نقطه فشاری بر غرب برای کنترل اسرائیل باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) یادآور شد: اسرائیلی که به تعبیر امام راحل اگر هر کشوری یک سطل آب بریزد نابود می‌شود، ۷۵ سال در میان کشورهای مسلمان آتش به پا کرده و کسی در این زمینه اقدامی نمی‌کند.

مردانی‌نژاد با اشاره به اینکه متأسفانه هواپیماهای آمریکایی از برخی از کشورهای عربی سلاح حمل می‌کند برای اسرائیل که مردم غزه را با آن نابود کنند، ترکیه ناو خود را به کمک اسرائیل می‌فرستد، مصر کلیه معابر و گذرگاه‌ها را می‌بندد که کمکی به مردم غزه نرسد و به جز جبهه مقاومت، بقیه عملکرد منفعلانه‌ای از خود نشان دادند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر کشورهای اسلامی وارد عمل می‌شدند قطعاً کار به اینجا کشیده نمی‌شد، اما امروز که مسلمانان بی‌گناه فلسطینی در مقابل چشمان این دولت‌ها کشته می‌شوند هیچ عکس‌العمل مؤثری از کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، شورای امنیت ملی و سازمان ملل دیده نمی‌شود.

فشارهای صهیونیست‌ها آن‌قدر زیاد است که صدای مردم غزه به جایی نمی‌رسد

وی یادآور شد: فشارهای صهیونیست‌ها آن‌قدر زیاد است که صدای مردم غزه به جایی نمی‌رسد و این مصیبت قرن بیست و یکم است، جهالت موجود در سایه تسلط رسانه‌های صهیونیستی آنچنان است که صدای مردم غزه به گوش مسلمانان هم نمی‌رسد.

مردانی‌نژاد نبود عکس‌العمل مناسب از سوی کشورهای اسلامی در خصوص اتفاقات غزه را نشانه ضعف این کشورها عنوان و خاطرنشان کرد: اگر کشورهای منطقه در خصوص عدم تأمین انرژی تهدید می‌کردند جنگ قطعاً ادامه نمی‌یافت.

این کارشناس مسائل سیاسی تعبیر امام موسی صدر را درست عنوان کرد و گفت: امام خمینی (ره) نیز اسرائیل را به غده سرطانی تعبیر کردند و همانطور که غده سرطانی در صورت عدم درمان نابودکننده است و مرگ کل پیکره را به دنبال دارد اگر اسرائیل هم در منطقه بماند توسعه می‌یابد و نابودی به همراه دارد.

وی ادامه داد: سرمایه‌داری جهانی جز منافع خود چیز دیگری را دنبال نمی‌کند و زاییده شدن صهیونیست از دل فراماسونری یکی از راه‌های مورد استفاده سرمایه‌داری جهانی برای تسلط بر تمام منابع مادی، تکنولوژیک، رسانه‌ای و حتی منابع انسانی و فکری است.

مردانی‌نژاد بیان داشت: در این فرایند جلسات متعددی تشکیل می‌شود و تمام شرور عالم به فلسطین کوچ داده می‌شوند، یهودیت بازیچه سرمایه‌داری جهانی است، چون با این عنوان سرمایه خوبی می‌توانستند جذب کنند.

این استاد دانشگاه صهیونیست را چشم شیطان عنوان و تاکید کرد: نمادهای شیطان حتی در کشورهای اسلامی هم دیده می‌شوند سرچشمه گرفته از سرمایه‌داری جهانی هستند و تندروهای یهودیت و مسیحیت را تجمیع کرده و صهیونیست را شکل دادند.

وی افزود: تمامی نهادهای شرارت زاییده جریان سرمایه‌داری جهانی هستند که به دنبال قبضه عالم است.

دنیای امروز دنیای جنگ روایت‌ها و متون است

مردانی‌نژاد دنیای امروز را دنیای جنگ روایت‌ها و متون دانست و عنوان داشت: برد با آن کسی که سریع‌تر روایت را می‌نویسد، است، خط مقدم تمام قدرت‌ها، روایت‌سازی و متن‌سازی است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: غده سرطانی اسرائیل همچون دستکاری ژنتیکی در بدن با دستکاری در نظم اجتماعی بشریت و جامعه جهانی ایجاد شده است، این رژیم ساخته و پرداخته نظام سرمایه‌داری و فرماسونر است.

وی اضافه کرد: از آنجایی که خاورمیانه مهم‌ترین نقطه سیاسی دنیا است، این نقطه با بهانه‌های مذهبی برای استقرار رژیم صهیونیستی انتخاب شد.

مردانی‌نژاد بیان داشت: واقعیت دنیای امروز این است که ما به شدت درگیر اخبار فیک و گمراه‌کننده هستیم که به دلیل تسلط امپراتوری رسانه ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: اینجاست که قدرت قلم و رسانه خود را نشان می‌دهد، روایت‌هایی که صهیونیست‌ها در اولین روز جنگ ساختند، به سرعت منتشر شد و این نشان از آمادگی قبلی آن‌ها دارد و این یعنی جنگ، فقط جنگ نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی نیست بلکه جنگ اتاق‌های فکر است.

این استان دانشگاه خاطرنشان کرد: اسرائیل از نظر ژئو پلیتیکی عمق استراتژیک چندانی ندارد و جبهه مقاومت برای در هم پیچیدن طومار آن کافی است اما، فضای رسانه‌ای آن‌ها و اتاق‌های فکری که همه غرب و همه صهیونیسم بین‌الملل با پول، منابع مالی و ثروت دنیا مانع از این کار می‌شود.

وی اذعان داشت: اراده الهی بر این است که اسرائیل نابود می‌شود و ما به فرمایش مقام معظم رهبری یقین داریم که اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهند دید.