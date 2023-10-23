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۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۸

نماینده مجلس آلمان: گاز را گران‌تر از روسیه می‌خریم

نماینده مجلس آلمان: گاز را گران‌تر از روسیه می‌خریم

یکی از نمایندگان مجلس آلمان گفت که این کشور در حال حاضر گاز را با قیمتی بسیار گران‌تر از زمانی که از روسیه گاز وارد می‌کرد، خریداری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، استفن کوتره، نماینده مجلس آلمان و از اعضای حزب آلترناتیو این کشور طی مصاحبه‌ای گفت که در حال حاضر آلمان پول بیشتری را نسبت به زمانی که از روسیه گاز وارد می‌کرد، برای خرید این حامل انرژی پرداخت می‌کند.

وی تأکید کرد که گاز روسیه هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی به صرفه است، اما نمی‌توان این موارد را در محموله‌های جدید وارداتی گاز به آلمان دید.

بخش قابل توجهی از گاز وارداتی کنونی به آلمان، ال ان جی آمریکاست.

این نماینده مجلس آلمان تأکید کرد آلمان ۳ تا ۴ برابر قیمت گاز روسیه برای واردات گاز از آمریکا هزینه می‌کند، اما در عین حال امریکایی‌ها برای استخراج گاز از فرایند شکست هیدرولیک استفاده می‌کنند که با استانداردهای زیست محیطی ما مطابقت ندارد.

کد مطلب 5919142
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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